PP-A teme que los "bulos" y la actitud "desquiciada" de Susana Díaz impidan un acuerdo Junta-PSOE para el Presupuesto

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha lamentado este lunes la actitud "desquiciada y desbocada" que, a su juicio, manifiesta la líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, al tiempo que ha señalado que lo "deseable" es alcanzar un consenso en torno a los Presupuestos de la Junta para 2021 y la financiación de Andalucía por parte del Gobierno de España, pero "la actitud del bulo y la mentira" de la dirigente socialista "hace prever lo contrario" e implica "deslealtad absoluta hacia los andaluces".

En todo caso, en una rueda de prensa en la sede del PP-A en Sevilla, Loles López ha pedido a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "arrime el hombro" y trabaje por el consenso con el resto de partidos y el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), al tiempo que ha considerado que "la actitud desquiciada y desbocada" de la dirigente socialista acabará por "llevar a su partido al precipicio".

La 'número dos' de los 'populares' andaluces ha afeado a Susana Díaz "afirmaciones falsas", como que la Junta "oculta datos de los contagios y que Andalucía es la comunidad con más incidencia del virus", según ha informado el PP-A en una nota.

Al respecto, la secretaria general del PP-A ha subrayado que los datos de la pandemia aparecen publicados en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y que la comunidad andaluza "está por debajo de la media nacional" en contagios por población.

Además, ha criticado que Díaz compare la contratación de vigilantes de la playa con la de médicos en el sistema público de salud, porque, según ha añadido la representante 'popular', la líder socialista y expresidenta de la Junta "sabe que la bolsa de médicos está vacía y fue ella quien desangró la sanidad pública".

Además, Loles López ha mantenido que, en materia de financiación, Susana Díaz "o no sabe, o no se entera, o no es capaz de conocer la verdad", ya que conocer la financiación que llegará del Gobierno de España "es fundamental para elaborar el presupuesto", según ha incidido la dirigente del PP-A antes de apostillar que quizá la dirigente socialista "no lo sepa porque, cuando ella era presidenta, los presupuestos de la Junta incumplieron todas las reglas económicas".

La 'número dos' del PP-A ha exigido que Andalucía pueda tener el mismo déficit que el País Vasco o Navarra, y ha criticado que la comunidad reciba un 10% de los Fondos Covid "cuando representamos el 18% de la población", mientras que comunidades como Cataluña, "con un millón menos de habitantes, recibe el doble que Andalucía".

Loles López ha concluido aseverando que Susana Díaz "tiene cada día una posición más débil, y su política cada día es más destructiva", y pidiéndole a la líder socialista "altura de miras y responsabilidad", así como que "deje de morder la mano que se le tiende para el consenso".