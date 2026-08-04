PP tilda de "trilerismo político" el Plan del Temporal de la Diputación de Jaén y pide aclarar el gasto en carreteras

El portavoz del PP en Diputación, Luis Mariano Camacho/Archivo - PP

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha tildado de "trilerismo político" el denominado Plan de Choque por el Temporal de la Administración provincial y ha exigido al equipo de gobierno que aclare el gasto real destinado a las carreteras de la provincia.

El portavoz del PP en la Diputación, Luis Mariano Camacho, ha criticado en un comunicado que se anunciara un plan provincial de 50 millones de euros, de los cuales más de la mitad --30 millones-- se consignaban a las carreteras provinciales, cuando "el Gobierno central aporta 46 millones para este fin".

Asimismo, Camacho ha señalado que otros tres millones de euros proceden del Premio de Cobranza que los propios ayuntamientos pagan anualmente a la Diputación y que se les devuelve por sistema. "Sin maquillaje, la realidad es que la Diputación apenas pone un millón de euros de fondos propios. En una situación así, es un esfuerzo inversor vergonzoso", ha aseverado.

Por ello, el portavoz popular ha instado al PSOE a aclarar cuánto dinero se va a destinar finalmente a las carreteras, después de que el diputado del ramo haya apuntado a una cifra de 60 millones de euros. Según ha advertido Camacho, esa cantidad ya se alcanza sumando el mantenimiento ordinario del presupuesto anual y los 46 millones de euros recibidos del Ejecutivo central para la red viaria provincial.

En este sentido, el representante del PP ha preguntado si el Plan Accede especial para carreteras "también se diluye". De ser así, ha avisado de que se estaría hablando de una cantidad superior a los 30 millones de euros que "deben revertir directamente en nuestros municipios en forma de inversiones, empleo y oportunidades, y no quedarse en el cajón como remanentes para que el equipo de gobierno socialista los dedique a dedo donde quiera".

El Grupo Popular ha instado al equipo de gobierno a destinar directamente a los ayuntamientos de la provincia los 30 millones de euros que la Diputación "se va a ahorrar" tras recibir la financiación estatal para reparar los daños del tren de borrascas de principios de año.

Camacho ha defendido que estos recursos disponibles se dirijan a los 97 municipios jiennenses a través de un Plan Especial de Obras y Servicios, un Plan Especial de Caminos Rurales y un Plan Extraordinario de Empleo. "Es una oportunidad para generar jornales, servicios e infraestructuras muy necesarios en nuestros pueblos", ha concluido Camacho.