PP urge a agilizar la Oficina Europea de Control de Importaciones para reforzar la reciprocidad fitosanitaria

Carmen Crespo - PP

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y coordinadora de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha valorado "positivamente" los compromisos que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha conseguido "arrancar esta semana a la Comisión Europea de reforzar los controles en frontera, incrementar las mecanismos de protección a los agricultores ante las importaciones de terceros países y dar los primeros pasos en torno a la Oficina Europea de Control de Importaciones, el 'Frontex Agroalimentario".

En un comunicado, Crespo ha considerado que la implantación de la Oficina Europea de Control de Importaciones supone "un paso decisivo" para frenar la competencia desleal y proteger la competitividad y rentabilidad de los agricultores y ganaderos españoles.

Ha añadido que "ahora urge agilizar su puesta en marcha para reforzar la reciprocidad fitosanitaria y garantizar inspecciones mucho más rigurosas a los productos importados", aunque ha incidido en que esta labor no puede llegar solo desde Europa.

Por ello, Crespo ha instado al Gobierno de España a "reforzar de inmediato los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF) con más recursos humanos, económicos y tecnológicos, para vigilar eficazmente las importaciones, garantizar la trazabilidad y la reciprocidad, y asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales".

De otra para, la eurodiputada ha destacado la "fortaleza" del PP europeo en el Parlamento y su "trabajo arduo para sacar adelante el Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda reforzadas para el acuerdo comercial UE-Mercosur para su aprobación definitiva en el próximo Pleno de Estrasburgo en este mes de febrero".

La eurodiputada ha explicado que este Reglamento contempla un mecanismo de cláusulas de salvaguarda automáticas que permitirán su activación en el momento en el que los agricultores españoles sufran una perturbación del mercado o una caída de precio del 5%.

Se trata, a su juicio, de "una red de seguridad y protección sólida para nuestros agricultores" ante las importaciones de Mercosur. Crespo ha subrayado "la importancia de que la activación del mecanismo sea rápida, con un plazo máximo de 21 días, así como del refuerzo de las auditorías en los países de origen y de la vigilancia que realizará la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa fitosanitaria y sanitaria, aplicando un principio de reciprocidad, una de las principales reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos".