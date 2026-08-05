PP ve en el mirador 'Mar de Olivos' la culminación de la transformación de la Ronda Sur de Jaén

Antonio Losa en el nuevo mirador - PP EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha destacado este miércoles que la ejecución del mirador 'Mar de Olivos' culmina la transformación experimentada por la Ronda Sur de la capital jiennense.

A través de un comunicado, el portavoz del PP, Antonio Losa, ha indicado que este mirador representa el último hito de un proceso de mejora en el que han participado distintas administraciones públicas. "Este entorno demuestra los resultados que se consiguen cuando existen coordinación y lealtad institucional y cada administración aporta, dentro de sus competencias, para mejorar la ciudad", ha afirmado.

En este sentido, Losa se ha referido a la actuación ejecutada por la Junta de Andalucía para dotar a la Ronda Sur de un carril ciclopeatonal, mejorar la seguridad de la vía mediante su asfaltado y la incorporación de reductores de velocidad, así como la creación de hasta 240 plazas de aparcamiento completamente gratuitas.

A estas medidas se ha sumado la incorporación de arte urbano, un elemento que el concejal ha considerado "básico" para "dignificar y hacer más atractivos los espacios públicos".

Asimismo, Losa ha resaltado la aportación realizada por el Ayuntamiento de Jaén con la adecuación de la rotonda de El Chato, dedicada al jiennense Francisco José Pérez Muñoz y al Real Jaén. "Cada actuación ha contribuido a reforzar la identidad de este entorno y a vincularlo con la historia, el deporte y las personas que forman parte de Jaén", ha dicho el portavoz popular.

Por otra parte, ha señalado que la iniciativa privada está promoviendo nuevas viviendas en terrenos de titularidad pública, mientras que el desarrollo urbano de la zona ha permitido incorporar espacios para la práctica de calistenia y un amplio parque infantil. "El crecimiento de la ciudad debe ir acompañado de dotaciones que generen convivencia y mejoren la calidad de vida de las familias", ha indicado.

A esta transformación se une el nuevo Centro de Salud Alameda, una infraestructura "moderna, accesible y largamente demandada" que presta servicio a miles de vecinos del centro y del sur de la capital.

Finalmente, el portavoz popular ha puesto en valor el nuevo mirador, diseñado "con una enorme sensibilidad" por el arquitecto jiennense Alfonso Mollinedo, desde el cual se podrá contemplar el paisaje olivarero y las sierras que rodean la capital.

"Jaén incorpora un nuevo espacio desde el que disfrutar de uno de sus grandes valores paisajísticos y que, además, refuerza el atractivo de una zona utilizada a diario por numerosos vecinos", ha concluido.