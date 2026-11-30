El alcalde, José Luis Sanz, ejerciendo su derecho a voto en el Ayuntamiento de Sevilla, durante las elecciones generales del 29N. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vencido en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en las ocho capitales de provincia de Andalucía, a seis meses de las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, mientras que en los anteriores comicios generales del 23 de julio de 2023 venció en todas las provincias salvo Cádiz, donde triunfó el PSOE.

En concreto, al 99,5% del voto escrutado, el PP se ha impuesto en Almería con un 40,4% de votos y 46.390 sufragios, frente a los 33.799 votos que ha logrado el PSOE (29,4%) y los 25.444 que ha conseguido Vox, mientras que en Cádiz los 'populares' han vencido al 93% del escrutinio con más de 21.000 votos, el 31%, y el PSOE ha sido segundo con 20.140 sufragios, el 29,5% del total, y Adelante Andalucía ha logrado más de 15.600 votos, casi el 23%.

Con en torno el 99% del voto escrutado, el PP ha sido la fuerza más votada en las capitales de Córdoba --con 84.448 votos (40,2%)-- y Granada, con 61.672 votos, el 41,4%, situándose en ambos casos por delante del PSOE --con 49.064 votos en Córdoba (23,3%) y 39.380 en Granada--, y Vox, que ha recibido 37.925 votos en la ciudad cordobesa y 25.223 en la granadina.

En Huelva, con el 100% del voto escrutado, el PP ha vencido con 29.849 votos (35%) y el PSOE se ha conformado con 26.238, el 30,78%, mientras que Vox ha conseguido 16.300 votos (19,1%). En Jaén, los 'populares' también han vencido con 30.177 sufragios, el 41,5% del total, superando al PSOE --que ha recibido 20.875 votos-- y Vox, que ha conseguido 14.424 votos.

De igual modo, en Málaga, al 98,6% del voto escrutado, el PP ha ganado con 121.758 votos (35,8%) y el PSOE se ha quedado con 79.016 votos (23,2%), mientras que Vox ha recibido 67.836 apoyos, y en Sevilla, con el 99% del voto escrutado, los 'populares' han ganado con 154.731 votos, el 35,7%; el PSOE ha sido segundo, con 114.494 sufragios, el 26,46%, y Adelante Andalucía, tercero, con 68.694 votos (15,8%).

COMPARACIÓN CON ANTERIORES ELECCIONES

En las anteriores elecciones generales del 23 de julio de 2023, el PP venció en siete de las ocho capitales andaluzas de provincia, todas salvo Cádiz, donde triunfó el PSOE, justo al revés de lo que había ocurrido en el precedente de los comicios a las Cortes Generales del 10 de noviembre de 2019, cuando el PSOE fue el partido más votado en siete de las ocho capitales; en concreto, en todas salvo en Granada, donde se impuso el PP.

En las recientes elecciones al Parlamento andaluz celebradas el pasado 17 de mayo de este mismo año 2026, el PP fue el partido más votado en las ocho capitales, como ya ocurriera en los comicios autonómicos de 2022. El PSOE fue la segunda fuerza en siete capitales --todas salvo Cádiz--, y Vox la tercera en seis. Las excepciones fueron Cádiz y Sevilla, en las que Adelante Andalucía se situó como la segunda y tercera formación más votada, respectivamente.

Tras los comicios municipales de mayo de 2023, y a seis meses de los próximos de 2027, el PP gobierna en siete capitales andaluzas, todas salvo Jaén, cuya alcaldía pasó del PP al PSOE en enero de 2025 --es decir, ya en el transcurso del actual mandato-- tras una moción de censura que permitió al socialista Julio Millán recuperar el bastón de mando con el apoyo de Jaén Merece Más, que hasta entonces había sido socio de coalición del PP.

Los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en los ayuntamientos de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Almería, y con mayoría simple en Sevilla y Huelva, mientras que en Jaén el PSOE fue el partido más votado, aunque empató en número de concejales con el PP, de forma que cada uno logró once ediles.