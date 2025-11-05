El PP de Villacarrillo acusa al PSOE de "manipular" el cierre de la carretera A-6204 y respalda la actuación de la Junta

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Villacarrillo (Jaén) ha lamentado este miércoles el "intento" del PSOE local de "manipular" el corte de tráfico anunciado por la Junta de Andalucía en la carretera A-6204, que une Villacarrillo con Mogón, tras el agravamiento de los deslizamientos y deformaciones del terreno provocados por las últimas lluvias.

La secretaria del PP de Villacarrillo, Francisca Hidalgo, ha subrayado en una nota que la decisión de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Jaén responde "exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad". "En los últimos días se ha producido un agravamiento notable de las deformaciones, con movimientos de tierra de mucha mayor magnitud que antes, lo que hace imprescindible actuar para garantizar la seguridad", ha explicado.

Hidalgo ha recordado que esta formación siempre ha reclamado mejoras en la vía, presentando mociones tanto con gobiernos socialistas como populares, porque "por encima de las siglas políticas está la seguridad de los vecinos". Además, ha destacado que el actual equipo de gobierno municipal mantiene reuniones "constantes" con Fomento, logrando "avances, estudios y trabajos de mantenimiento".

La popular ha sido afirmado que el PSOE "llega tarde a sus propias responsabilidades, ya que durante años gobernó la Junta y no movió un dedo por esta carretera, y ahora que se actúa con responsabilidad pretende dar lecciones".

En este contexto, ha exigido explicaciones sobre los once millones de euros y el proyecto que los socialistas anunciaron hace más de una década para arreglar esta vía: "¿Dónde está esa inversión que prometieron a bombo y platillo? Porque los vecinos seguimos esperando verla hecha realidad".

Al hilo de lo anterior, la popular ha destacado que el Gobierno andaluz ha actuado con responsabilidad para proteger a las personas y se ha mostrado convencida de que pondrá todos los recursos necesarios para resolver el problema.

"Lo que toca ahora es estar al lado de las administraciones que se comprometen, no intentar sacar rédito político", ha añadido, reiterando el compromiso del PP con los vecinos de Villacarrillo y Mogón, por lo que "vamos a seguir reivindicando una solución definitiva y segura a esta carretera".