Archivo - Prueba con trenes de la prolongación del Metro de Granada. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A y Vox han presentado conjuntamente una enmienda parcial al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027 en la que se propone crear una partida que garantice la financiación de los estudios necesarios para la ampliación del metro de Granada.

Esta es una de las 17 enmiendas que PP y Vox, cuyos grupos sustentan el Gobierno andaluz en la actual legislatura, han presentado conjuntamente al presupuesto, según los datos recabados por Europa Press.

En esta proponen la creación de una partida de 279.000 euros para garantizar la financiación de los estudios, análisis de demanda y trabajos de planificación necesarios para la ampliación del Metro de Granada.

El objetivo, según expone la justificación de la enmienda, es avanzar en la definición de nuevos corredores de transporte metropolitano y futuras extensiones de la red, mejorando la movilidad sostenible, la conectividad y vertebración entre municipios del área metropolitana de Granada.

La Mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos tiene previsto calificar las enmiendas al presupuesto el próximo lunes 30 de noviembre para continuar con la tramitación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2027.

La Prolongación Sur del Metro de Granada, la primera ampliación ejecutada, tiene ya concluida la obra civil y se encuentra inmersa en la fase de pruebas antes de su puesta en servicio.

Consta de un trazado de 4,6 kilómetros y siete paradas en los términos municipales de Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias, con una estimación de demanda de dos millones de viajeros al año.

Las futuras extensiones del metropolitano están pendientes a su vez del Plan Director del Metro de Granada, cuya redacción se adjudicó a principios de año por medio millón de euros y que definirá técnicamente las próximas ampliaciones.