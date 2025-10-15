El PP y Vox rechazan con sus votos crear una conferencia anual de presidentes de las diputaciones provinciales

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han rechazado este miércoles con sus votos la creación de una conferencia de presidentes de las diputaciones provinciales. El grupo socialista ha defendido este miércoles en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para instar a la Junta a institucionalizar dicha conferencia "con carácter anual".

El grupo socialista quería con esta iniciativa que el Parlamento andaluz mostrara "su criterio favorable", y que a su vez instara a dicha Consejería de Administración Local a que hiciea lo mismo, para que "en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se constituya de manera inmediata una Comisión de Diputaciones Provinciales".

En tercer y último lugar, la PNL del PSOE-A proponía que el Parlamento inste "a la Consejería competente en materia de Administración Local a la revisión de la legislación de régimen local en Andalucía para reforzar el papel, la representación, participación, coordinación y cogobernanza de las diputaciones provinciales en las materias de interés general en el ámbito de sus competencias con la Junta de Andalucía".

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta iniciativa, el grupo socialista explicaba que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía crea en su artículo 57 "el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de representación de los municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales", si bien no existe "en ese ámbito un foro de representación, participación y coordinación, de cogobernanza, para las diputaciones provinciales como sí ocurre con los ayuntamientos, aunque, en estos momentos, su papel está desdibujado".

Además, desde el PSOE-A remarcaban que "tampoco existe en el seno de la FAMP, como sí ocurre en la FEMP, una Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, ni tan siquiera en esta Legislatura municipal 2023-2027 que ya está en su ecuador se ha constituido la Subcomisión de Diputaciones que sí operó en la anterior legislatura 2019-2022".

Finalmente, la iniciativa socialista recordaba que, el pasado 10 de septiembre de 2025, en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía, y en presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, "reclamó la institucionalización en Andalucía de una Conferencia anual de Presidencias de Diputación con la Junta de Andalucía, que permita una interlocución 'de tú a tú entre gobiernos, sin miedo a los colores políticos', y 'donde trabajemos la coordinación y hablemos de todo'", una propuesta que "fue secundada inmediatamente por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes", según se subraya en la PNL del PSOE-A.