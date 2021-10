El PP de La Zubia (Granada) convoca una manifestación contra "una subida del 400 por ciento del recibo del agua"

GRANADA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Zubia (Granada), Inmaculada Hernández, ha llamado a sus convecinos a que respalden la movilización que la formación ha convocado el 4 de noviembre por las calles de la localidad del área metropolitana contra "una subida del 400 por ciento del recibo del agua".

El motivo de esta manifestación "no es más que el hachazo a las economías de los zubienses que pagarán un 400 por ciento más por el recibo del agua", una vez que "la Junta de Andalucía termine las obras que acomete para la depuración de aguas, tras la decisión del equipo de gobierno socialista de La Zubia de entregar la gestión integral del ciclo del agua al Consorcio Sierra Nevada-Vega Sur" y que "curiosamente coincidirá una vez pasadas las elecciones municipales", ha explicado este viernes Hernández en una nota, tras una comparecencia informativa ante la Subdelegación del Gobierno en Granada.

La medida municipal ha sido calificada por Hernández como "innecesaria" en el municipio de La Zubia, teniendo en cuenta "que los vecinos van a perder su propia agua. Es una decisión injusta fruto de una determinación errónea del Ayuntamiento por la que ya no será el consistorio quien fijará la tarifa que se va a pagar sino el propio Consorcio aumentando el recibo tanto en el saneamiento, el abastecimiento y la depuración del agua".

El Grupo Popular en La Zubia ha solicitado también la revocación del acuerdo plenario alcanzado a finales del pasado mes de septiembre, cuando el Ayuntamiento, con el voto en contra del PP, dio luz verde a este "nuevo mazazo" a las economías domésticas.

Es una revocación que, según ha agregado Hernández, será debatida en un Pleno extraordinario que ha sido ya convocado el próximo 4 de noviembre "a petición del Grupo Popular y que coincidirá con la concentración anunciada en el municipio esa misma mañana y que ha sido comunicada a la Subdelegación de Gobierno".

"Al final los socialistas no solo no son capaces de frenar la escalada en el precio de la luz, sino que suman y siguen. Y aquí no hay excusas, no se puede culpar a Europa. Y los vecinos de toda La Zubia deben saber que, si van a pagar no 100, ni 200 sino un 400 por ciento más por su recibo del agua ha sido por la decisión pura y exclusivamente de la alcaldesa socialista, Purificación López", ha indicado la portavoz popular.