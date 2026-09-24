Los precios industriales en agosto se disparan al 23,5% en Andalucía por la energia, su cifra más alta desde 2022

Torre eléctrica en imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Andalucía han crecido un 23,5% en agosto respecto al mismo periodo del año pasado y encadena así seis meses al alza, mientras que el promedio nacional se disparó un 13,2% el pasado mes de agosto en relación al mismo mes de 2025, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En agosto, en comparación con el mismo mes de 2025, todos los precios experimentaron un aumento, a excepción de los bienes de consumo (-1,4%) y los no duraderos (-1,8%). En concreto, los bienes de consumo duraderos aumentaron un 5,9%. Según los datos consultados por Europa Press, los precios de los bienes intermedios subieron un 16,4%; y en los bienes de equipo se incrementaron un 4,2%. En este sentido, donde más aumentaron los precios fue en la energía, con una subida del 43,8%.

En España, los precios industriales se dispararon un 13,2% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,8 puntos superior a la de julio y la más elevada desde diciembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

Con la tasa interanual del octavo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena seis meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en agosto fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 12,1 puntos, hasta el 33,3%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, del refino de petróleo y, en menor medida, de la producción de gas.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,2%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales aumentaron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 9,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (agosto sobre julio), la inflación industrial se disparó un 2,9% tras encarecerse un 7,4% la producción y distribución de energía eléctrica, aumentar en un 10% el refino de petróleo y un 7% la producción de gas.