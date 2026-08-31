La presidenta del Parlamento andaluz cita este lunes a los portavoces de los grupos en una ronda de reuniones

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre (PP-A), ha convocado para este lunes, 31 de agosto, una ronda de reuniones con los portavoces de los grupos de la Cámara que coincide con el inicio del nuevo curso político, y llega apenas un mes después de su elección al frente del Parlamento, que se produjo el pasado 23 de julio tras la renuncia al cargo de Jesús Aguirre.

Según se recoge en la agenda parlamentaria de este lunes, la ronda de reuniones comenzará a las 10,00 horas y se celebrará en el Salón de Protocolo de la Cámara andaluza. No obstante, fuentes de Vox han aclarado este pasado domingo que el portavoz de su grupo, Javier Cortés, no podrá participar en esta convocatoria por motivos de agenda, y está previsto que sea el jueves, 3 de septiembre, cuando se reúna con la presidenta del Parlamento.

El Pleno del Parlamento eligió a Ana Mestre como nueva presidenta el pasado 23 de julio al hilo del acuerdo de gobierno suscrito en julio por PP-A y Vox, que contemplaba que el segundo partido ocupara la vicepresidencia primera de la Mesa, que hasta ese momento recaía en la ahora presidenta de la Cámara.

Para dar cumplimiento a ese compromiso, Jesús Aguirre renunció a su cargo de presidente del Parlamento --para el que había sido reelegido en junio-- y a su acta como diputado autonómico por Córdoba para ocupar plaza como senador por designación autonómica.

La vacante de Jesús Aguirre quedó así cubierta por quien hasta ese momento era vicepresidenta primera, Ana Mestre, mientras que la diputada de Vox por Sevilla Cristina Peláez fue elegida en el mismo Pleno del 23 de julio para cubrir la baja de la parlamentaria 'popular' como 'número dos' de la Mesa de la Cámara.

En este contexto de relevo en la presidencia del Parlamento, y tras el paréntesis en la actividad ordinaria de la Cámara propio del mes de agosto, Ana Mestre ha citado a los portavoces de los grupos --PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- para una ronda de reuniones este lunes.

Al día siguiente, el martes 1 de septiembre, se procederá a la constitución de la mayoría de comisiones con las que contará el Parlamento andaluz en la XIII legislatura que comenzó su recorrido el pasado mes de junio, tras las elecciones autonómicas que se celebraron el 17 de mayo.