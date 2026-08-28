La presidenta del Parlamento andaluz convoca a los portavoces de los grupos a una ronda de reuniones el próximo lunes

Archivo - La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre tras su nombramiento en la Cámara autonómica. A 23 de julio de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre (PP-A), mantendrá este próximo lunes, 31 de agosto, una ronda de reuniones con los portavoces de los grupos de la Cámara que coincide con el inicio del nuevo curso político, y llega apenas un mes después de su elección al frente del Parlamento, que se produjo el pasado 23 de julio tras la renuncia al cargo de Jesús Aguirre.

Así, el Pleno del Parlamento eligió a Ana Mestre como nueva presidenta el pasado 23 de julio al hilo del acuerdo de gobierno suscrito en julio por PP-A y Vox, que contemplaba que el segundo partido ocupara la vicepresidencia primera de la Mesa, que hasta ese momento recaía en la ahora presidenta de la Cámara.

Para dar cumplimiento a ese compromiso, Jesús Aguirre renunció a su cargo de presidente del Parlamento --para el que había sido reelegido en junio-- y a su acta como diputado autonómico por Córdoba para ocupar plaza como senador por designación autonómica.

La vacante de Jesús Aguirre quedó así cubierta por quien hasta ese momento era vicepresidenta primera, Ana Mestre, mientras que la diputada de Vox por Sevilla Cristina Peláez fue elegida en el mismo Pleno del 23 de julio para cubrir la baja de la parlamentaria 'popular' como 'número dos' de la Mesa de la Cámara.

En este contexto de relevo en la presidencia del Parlamento, y tras el paréntesis en la actividad ordinaria de la Cámara propio del mes de agosto, Ana Mestre ha citado a los portavoces de los grupos --PP-A, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- para una ronda de reuniones este lunes.

Según han informado desde el Parlamento este viernes, esta serie de encuentros comenzará a las 10,00 horas en el Salón de Protocolo.