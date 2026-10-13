La presidenta del Parlamento destaca la importancia del diálogo y la colaboración institucional en encuentro con CSIF

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, en un encuentro con el presidente de CSIF, Germán Girela, y la secretaria del sindicato, Teresa Hernández. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha mantenido una reunión institucional en el Salón de Protocolo de la Cámara andaluza con el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria general de la organización sindical, Teresa Hernández, quienes le han trasladado las principales reivindicaciones del sindicato en defensa de los empleados públicos y de la ciudadanía andaluza.

Según ha indicado el Parlamento en una nota, Ana Mestre ha defendido la importancia de "trabajar de la mano con las organizaciones sindicales para escuchar sus propuestas y acercar las necesidades de los empleados públicos a las instituciones". En este sentido, ha subrayado el valor del diálogo social para "contribuir a la mejora de los servicios públicos en Andalucía".

Asimismo, la presidenta ha abogado por reforzar la colaboración entre el Parlamento de Andalucía y CSIF. "Esta Cámara debe ser un espacio abierto a quienes trabajan por el bienestar de la ciudadanía andaluza", ha añadido Ana Mestre.

En este sentido, la reunión ha servido también para poner de manifiesto la importancia de reforzar la cooperación institucional y de avanzar desde el entendimiento y la colaboración en aquellas cuestiones que afectan al ámbito laboral y al bienestar de la ciudadanía andaluza.

El Parlamento enmarca el encuentro en la voluntad de "mantener una interlocución abierta con los agentes sociales, favoreciendo la participación y la búsqueda de puntos de encuentro en beneficio del conjunto de la sociedad andaluza".