La primera ministra de Japón niega que el periodista detenido en Rusia realizara labores de espionaje

Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en una rueda de prensa en Tokio. - POOL / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha negado este jueves que el periodista nipón detenido recientemente en Rusia estuviera realizando labores de Inteligencia para el Gobierno de Tokio. "No hay ninguna verdad en la afirmación de actividades de espionaje en Rusia", ha subrayado la mandataria, saliendo al paso de las acusaciones vertidas por Moscú.

Takaichi ha asegurado que la máxima prioridad de su Ejecutivo en estos momentos es la protección de su compatriota, según ha recogido el diario japonés 'Asahi Shimbun'. Para ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha cursado una petición formal a las autoridades rusas y está tratando de concertar una reunión directa con el reportero para evaluar su estado. Al ser preguntada expresamente por la prensa sobre si el Gobierno japonés ha orquestado las acciones del periodista, la mandataria ha insistido en que "no existe tal hecho" y ha garantizado que Japón "comunicará claramente su postura".

Estas declaraciones se producen después de que el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) de Rusia acusara formalmente al informador --identificado como Imai Yuki, corresponsal del diario 'Hokkaido Shimbun'-- de recopilar información clasificada sobre las capacidades de defensa rusas por encargo de los servicios secretos japoneses. El periodista, que fue interceptado en la región oriental de Sajalín en la víspera de abandonar el país, fue trasladado a Moscú, donde el Tribunal del Distrito de Lefortovo ordenó su ingreso en prisión preventiva al menos hasta el próximo 12 de diciembre.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso denunció que Tokio utiliza a sus periodistas para socavar la seguridad nacional, advirtiendo de que este suceso "ensombrecerá aún más" unas relaciones bilaterales ya deterioradas por la disputa territorial sobre las islas Kuriles.