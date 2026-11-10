La presidenta del Parlamento destaca la labor contra la exclusión social de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, mantiene un encuentro con integrantes de la Mesa del Tercer Sector. - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha recibido este martes al presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Juan Luis Delcán González, en un encuentro institucional en el que ha destacado el trabajo de las entidades sociales que atienden y acompañan a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.

"Las entidades del tercer sector conocen de primera mano las dificultades de muchas personas y familias andaluzas. Escucharlas en el Parlamento de Andalucía nos ayuda a entender mejor esas necesidades y a incorporar su experiencia al debate sobre las políticas sociales", ha señalado Ana Mestre, según una nota remitida por la institución.

En la recepción han participado también Cristóbal Martínez Fernández, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla; y los vicepresidentes de la Mesa, Francisco José Sánchez Heras, por Cáritas Regional de Andalucía; Juan Luis Muñoz Escassi, por AFA - Asociaciones y Fundaciones Andaluzas; Armando Rotea Molero, por la Plataforma Andaluza de Voluntariado; y Guillermo José Bellouard Tezanos, secretario técnico de la Mesa del Tercer Sector.

Constituida en 2012, la Mesa coordina las propuestas de las entidades del tercer sector de acción social y las traslada a las administraciones públicas. Según sus propios datos, su red atiende a 1,8 millones de personas y cuenta con 45.000 profesionales y 150.000 personas voluntarias. La organización estima que representa, de forma directa o indirecta, a alrededor del 95 % del tejido asociativo andaluz.

Asimismo, de las organizaciones representadas en el encuentro, forman parte de la Mesa la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), Cruz Roja Andalucía, la Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo (Caongd), Lares Andalucía y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Andalucía (POI Andalucía).

"Detrás de esas cifras hay profesionales y personas voluntarias que acompañan a quienes atraviesan situaciones difíciles y les ayudan a ejercer sus derechos. El Parlamento de Andalucía quiere mantener abierto el diálogo con las entidades que hacen posible ese trabajo en Andalucía", ha concluido la presidenta.