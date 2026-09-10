La presidenta del Parlamento recibe al director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, se reúne con el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento, Ana Mestre, ha recibido este jueves, 10 de septiembre, en el Salón de Protocolo al director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, con quien ha mantenido un encuentro institucional de acercamiento a la entidad adscrita a la Cámara autonómica, en este comienzo de la XIII Legislatura.

Sánchez Zamorano ha estado acompañado en esta reunión del director adjunto de la Oficina, Manuel Pérez Piñas, según ha informado el Parlamento en una nota.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano tomó posesión de su cargo en julio del 2025 tras ser elegido por el Pleno del Parlamento como director de la también conocida como Oficina Andaluza Antifraude.

Se trata de una entidad de derecho público, que fue creada por la Ley 2/2021, y que actúa con plena autonomía e independencia. Sus fines son "prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía", según recuerdan desde el Parlamento.