El presidente de CEA cree que la "tregua" en la guerra de Irán "da pie a cierta esperanza" para los empresarios

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha destacado este martes que la "tregua" alcanzada en la guerra en Oriente Medio "da pie a cierta esperanza", de modo general, y para los empresarios, en concreto, ante la reapertura del Estrecho de Ormuz.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha intervenido en la asamblea general ordinaria de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), González de Lara ha explicado que "el momento que nos ha tocado vivir" es "de enorme incertidumbre, a nivel global, una incertidumbre que quizás después de las noticias del día de hoy, a nivel internacional y dentro de la geopolítica internacional, pues nos da pie a cierta esperanza".

Se trata, según ha argumentado, de "dos semanas de tregua" que entiende el presidente de la CEA "que el mundo requiere y necesita, y que es un clamor", porque "frenar cualquier guerra es una obligación moral", asegurando que los empresarios están "siempre apostando por el entendimiento, por el diálogo y por la paz".

Por eso, al "pensar que el efecto que está teniendo el estrangulamiento del Estrecho de Ormuz en la capacidad logística de las empresas andaluzas", para la CEA "es muy relevante que haya la posibilidad de que empiece, de alguna manera, a vislumbrarse algún tipo de solución, seguramente no inmediata, pero sí a medio plazo".

DIALOGO SOCIAL

Por otro lado y en el ámbito andaluz, González de Lara ha dicho que en la CEA les "preocupa el diálogo social", que para la organización empresarial es "la principal infraestructura de un territorio", que "requiere compromiso por parte de todos y requiere", que empresarios y sindicatos sean "capaces de articular mecanismos de entendimiento".

A este respecto y más allá de "cuestiones puntuales", en Andalucía se está "construyendo un espacio de paz social relevante", aunque haya situaciones coyunturales, "como puede ser la huelga de la construcción en Córdoba", en este caso la de los gruistas, que "preocupa" a los empresarios, los cuales, además, según ha señalado, necesitan "jóvenes cualificados y preparados, que sean capaces de incorporarse a nuestras empresas".