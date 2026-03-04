El presidente de los joyeros avisa que con la guerra sube el oro y eso "hace que baje la producción" joyera

Archivo - El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano. - ASOCIACIÓN DE JOYEROS DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha advertido que en el sector se están "viendo muy afectados con la guerra de Irán" por "la subida del precio del oro", lo cual se debe a que, en momentos de incertidumbre "es un valor refugio", y ahora su elevado precio "hace que baje la producción" de joyas en Córdoba.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, García-Escribano ha recordado que "en enero de 2024 el oro estaba a 60.000 euros el kilo, en enero de 2025 estaba a 81.000 euros el kilo y hoy está en 146.000 euros el kilo", es decir, "en dos años" ha subido "una barbaridad" y "eso hace que baje la producción" de las empresas de joyería de Córdoba hasta "un 30%" aunque no tanto su facturación, al repercutir la subida del oro en el precio de las joyas.

Ese descenso en la producción, según ha argumentado, se debe a que la joyería cordobesa "va dirigida a una clase media, y el precio de la joya, al encarecerse más del doble", eso tiene como consecuencia que "baje la producción, es decir, baja en miles de piezas".

Así, "puede darse el caso de no bajar tanto la facturación, porque la subida del oro hace que se venda mucho más, por la materia prima, pero sí que el número de piezas fabricadas baje entre un 25 y un 30%, y eso puede afectar muy directamente a los puestos de trabajo".

García-Escribano ha dicho no tener "conocimiento de que se estén produciendo despidos" en las empresas de joyería de Córdoba, por el momento, "pero sí que es verdad que, si se fabrican miles de piezas" menos, "quizás en un futuro no muy lejano empiecen a sobrar trabajadores para esas fabricaciones".

TRUMP

Respecto a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper las relaciones comerciales con España y sobre cómo repercutiría ello en las exportaciones de joyas cordobesas a dicho país norteamericano, García-Escribano ha señalado que "el presidente Trump suele ligar sus decisiones políticas a sanciones económicas de algún tipo", y "unas veces las lleva a cabo y otras no", y está la cuestión de si "se puede materializar una ruptura comercial solamente con España, sin que afecte a la Unión Europea (UE)".

En cualquier caso, según ha precisado, para los joyeros cordobeses "Estados Unidos ahora mismo es nuestro segundo cliente, después de Francia", de forma que, de los "100 millones de euros anuales" en joyas que se exportan desde Córdoba, "el 27%" corresponde al país galo y "un 15%" a Estados Unidos, de modo que, si se perdiera ese mercado, "haría daño, pero tampoco sería algo irremediable".

Ello se debe a la estrategia que sigue la Asociación de Joyeros de Córdoba "desde hace tiempo", en cuanto a "diversificar y hacer que nuestras joyas lleguen a todos los rincones del mundo, abriendo mercados donde antes no los teníamos".

Un ejemplo de ello es que, "en los próximos meses, con la ayuda de Trade, de la Junta de Andalucía, vamos a hacer una misión directa de aproximadamente unas 30 empresas de Córdoba a Filipinas, e inmediatamente que se concluya ésta, estamos preparando otra a Indonesia", pues estos países representan "mercados por explorar", que "son muy interesantes para el tipo de joyería que se fabrica en Córdoba".