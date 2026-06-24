El presidente del Parlamento culmina este miércoles los contactos previos a proponer a un candidato a la investidura

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (i), junto al líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (d), mantienen un encuentro en el marco de la ronda de contactos para la elección de candidato a l - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), concluirá este miércoles, 24 de junio, la preceptiva ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios previa a la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A ganó con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta que se logra con 55 en la Cámara andaluza.

Tras reunirse este pasado martes con el líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, el presidente del Parlamento culminará este miércoles esta ronda de consultas con los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía, coalición que integra a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar y Podemos Andalucía, entre otras formaciones de izquierda.

Al igual que este martes, las reuniones, que se están llevando a cabo en orden de mayor a menor representatividad parlamentaria, se desarrollarán en el Salón de Protocolo. La cita con Adelante Andalucía, a la que acudirá su portavoz, José Ignacio García, está convocada a las 9,00 horas, mientras que la del grupo que lidera Antonio Maíllo, Por Andalucía, está programada a partir de las 9,45 horas.

Posteriormente, a las 11,30 horas, el propio presidente del Parlamento comparecerá ante los medios de comunicación para informar del desarrollo de esta ronda de consultas. Se espera que anuncie entonces su propuesta de candidato a la investidura, y queda pendiente también conocer si cuenta ya con una fecha para celebrar el debate de investidura, que podría llevarse a cabo a partir de la semana que viene.

Tras esa comparecencia del presidente hay previstas una reunión de la Mesa del Parlamento --que será la primera del órgano de gobierno de la Cámara de la XIII legislatura a la que se suman los vocales de los grupos que no forman parte del mismo con derecho de voto, que son Vox, Adelante y Por Andalucía--, y otra de la Junta de Portavoces.

Según recoge el Reglamento del Parlamento en su artículo 39, consultado por Europa Press, la Junta de Portavoces "será previamente oída para fijar los criterios que contribuyan a ordenar y facilitar los debates y las tareas del Parlamento", así como para "asignar los escaños en el salón de sesiones a los diferentes grupos parlamentarios", entre otras cuestiones.

MORENO ABOGA POR CELEBRAR UN DEBATE DE INVESTIDURA "LO ANTES POSIBLE"

Este martes, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha trasladado a Jesús Aguirre su deseo de que el debate de la investidura se celebre "lo antes posible", mientras continúa las negociaciones con Vox para alcanzar "un buen acuerdo para Andalucía".

"Esperamos que el diálogo dé resultados pronto", ha manifestado el presidente de la Junta en funciones en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha finalizado con la afirmación de que "los andaluces merecen un Gobierno de estabilidad cuanto antes".

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado a los periodistas tras reunirse con Aguirre su convencimiento de que PP-A y Vox ya tienen "sellado" un acuerdo para investir a Moreno, y que el presidente del Parlamento pretende convocar el debate de investidura "en pocos días".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha indicado, sin embargo, que su grupo, "a día de hoy", votaría que 'no' a una investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta porque todavía no hay un acuerdo entre ambas formaciones, y ha señalado que su partido quiere trabajar "sin prisa, pero sin pausa" por un "buen acuerdo en beneficio de los andaluces".

LOS PASOS PARA EL DEBATE DE INVESTIDURA

El presidente de la Cámara debe realizar esta ronda de consultas que concluye este miércoles "de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 138.1 del Reglamento de la Cámara".

Tras este hito, el Reglamento del Parlamento establece en su artículo 138.1 que "el presidente o presidenta" de la Cámara autonómica, "previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía" en un plazo, "como máximo", de "quince días" hábiles "desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del presidente o presidenta".

De esta manera, Jesús Aguirre deberá proponer, como presidente del Parlamento, candidato a la investidura en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el pasado 11 de junio, cuando se celebró la sesión constitutiva de la XIII legislatura.

Posteriormente, el Estatuto de Autonomía detalla en su artículo 118, sobre la elección del presidente de la Junta de Andalucía, que el candidato propuesto para optar a la investidura "presentará su programa al Parlamento" y, "para ser elegido", deberá, "en primera votación, obtener mayoría absoluta".

"De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas (48) después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones", precisa el Estatuto.

La misma norma aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

Hasta ahora, esta posibilidad no se ha materializado en la historia de la autonomía andaluza, y no ha sido necesario repetir la convocatoria de elecciones al no ser posible la investidura de un candidato a la presidencia de la Junta al margen de si su partido hubiera ganado o no con mayoría absoluta en las elecciones correspondientes.