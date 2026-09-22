El presidente de TSJA dice que el narcotráfico es "un cáncer casi estructural" y apuesta por juzgados "exclusivos"

Archivo - El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en una foto de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha advertido este martes que la situación del narcotráfico en Andalucía se está convirtiendo en "un cáncer casi estructural" en zonas como Barbate, Sanlúcar de Barrameda y Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, además de en lugares de Sevilla y Huelva. Además, ha coincidido con la Fiscalía de Cádiz de crear juzgados "exclusivos" a instruir las causas del tráfico de drogas.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Lorenzo del Río ha reconocido que la comunidad autónoma andaluza tiene "un problema muy delicado" con este asunto, que no encuentra un "reproche en ciertos sectores" de la sociedad, donde no hay movimientos ciudadanos que alerten sobre la problemática del narcotráfico como sí ocurre en la comarca del Campo de Gibraltar, que cuenta con una plataforma antidroga.

Es por eso que, desde el punto de vista del legal y policial, "hay que estar al máximo en la prevención y reacción", ha sostenido el presidente del TSJA, quien también ha hablado de la actualización que se está produciendo en la legislación, para "ir por delante, nunca por detrás".

Sobre este asunto, ha hablado de planteamientos que se están haciendo en cuanto a la represión penal al delito de tráfico de hachís o el "agilizar" la destrucción de los efectos intervenidos procedentes del tráfico de drogas, como pueden ser las narcolanchas, algo que ya ha pedido la Fiscalía de Cádiz. "Creo que eso es un tema muy importante y hace daño", ha apostillado.

Respecto al aumento de carga de trabajo en los juzgados por más causas relacionadas con el tráfico de drogas, del Río ha expuesto que se está notando en partidos judiciales de Sanlúcar de Barrameda y en Ayamonte.

En ese sentido, ha señalado que se está produciendo "una mayor violencia" en las actuaciones de los narcos y que también se investigan temas relacionados con el blanqueo de capitales vinculados a la droga, advirtiendo que los juzgados "no están, por así decirlo, preparados para una investigación rápida y seria".

Es por eso que ha abogado, en coincidencia con la Fiscalía y la plataforma antidroga, de un refuerzo de medios en los juzgados en el Campo de Gibraltar y Huelva, y de la creación de juzgados "exclusivos" en causas de narcotráfico para que no sean los mixtos los que tengan que instruir estos procedimientos.

Eso, ha aseverado, "nos permite dar agilidad y una instrucción mucho más rápida".