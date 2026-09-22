El alcalde de Málaga insta al Gobierno a garantizar los medios de las fuerzas de seguridad tras el tiroteo en la capital

Imagen de un coche de la Policía Nacional en la zona de Málaga donde se ha producido un tiroteo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho no conocer los motivos del tiroteo ocurrido el viernes en la capital malagueña, en el que un joven murió a tiros, según las primeras hipótesis tras confundirse los autores de objetivo; pero sí ha señalado a las obligaciones del Gobierno de que "estén" los medios que la Guardia Civil y la Policía Nacional necesiten ante este tipo de hechos.

"Nuestra policía colaborará siempre, pero es evidente que ahí hay un tema de primera línea de las Fuerzas y Cuerpos de Estado, del Gobierno central", ha manifestado De la Torre este martes, al ser cuestionado por los periodistas por dicho suceso, por el que fueron detenidos tres hombres por su presunta implicación en la muerte de un joven de 20 años.

El regidor ha lamentado "la facilidad con que el narcotráfico se mueve en toda la costa andaluza" y ha considerado "necesario que el Gobierno se tome en serio el tema de las 600 lanchas de narcotraficantes que traen todo tipo de productos que, evidentemente, luego entran en el mercado en general".

Así, aunque ha asegurado que no conoce la situación en la que se ha dado ese tiroteo, ha considerado que "suele ocurrir esa relación" con esos hechos delictivos y ha apuntado a "las obligaciones del Gobierno de que los medios que la Guardia Civil y la Policía Nacional necesitan para esta materia estén".

Los hechos sucedieron el pasado viernes en la zona de Pinosol, en la capital, cuando la víctima se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se acercaron disparando sorpresivamente varias veces sobre esta persona, que fue traslada a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció.

La Policía Nacional baraja como primera hipótesis del tiroteo que la víctima "no está relacionada con ningún tipo de organización criminal ni trafico de drogas", sino que los autores habrían confundido al joven con otra persona.

Al respecto, precisamente la madre del joven fallecido ha remitido un comunicado a varios medios en el que señala que su hijo es "víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga" y pide a las autoridades que "se aumenten los efectivos para acabar con esta lacra".

"Mi hijo Nacho era un chico bueno, trabajador y muy querido por sus amigas y amigos. Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo. Todo lo contrario, amaba a su madre y a sus amigos. Eran un gran amante de los animales", ha señalado, al tiempo que ha expresado su "más sincero agradecimiento" a la Policía, a los sanitarios y a los vecinos que le auxiliaron.