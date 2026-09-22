Descartan relación de la víctima del tiroteo en Málaga con redes criminales y apuntan a una confusión de los autores

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional en la zona de Málaga donde se produjo el tiroteo. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional baraja como primera hipótesis del tiroteo ocurrido el pasado viernes en Málaga capital que la víctima, de 20 años, "no esta relacionada con ningún tipo de organización criminal ni trafico de drogas". Así, los autores habrían confundido al joven con otra persona, han apuntado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según han confirmado este martes fuentes policiales, la investigación, que esta declarada secreta, continúa abierta y señalan que la primera hipótesis que se baraja es que la víctima no esta relacionada con ningún tipo de organización criminal ni trafico de drogas.

Así, la principal hipótesis que maneja la Policía es que los sospechosos confundieron al joven con un sicario que supuestamente los acechaba desde un banco cercano y abrieron fuego contra él, según la información adelantada por Diario 'SUR' y han confirmado a Europa Press otras fuentes.

Los hechos sucedieron sobre las 11,40 horas en la zona de Pinosol. Un joven resultó herido y posteriormente falleció, mientras que tres personas fueron detenidas el mismo viernes y este pasado lunes ingresaron en prisión provisional, en el marco de la denominada 'Operación Brown'.

Según la Policía Nacional, la víctima se encontraba sentado en un banco próximo a su domicilio cuando tres hombres se acercaron disparando sorpresivamente varias veces sobre esta persona, que fue traslada a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció.

Tras esto, "gracias a la rápida reacción" de las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, uno de los autores fue detenido en los minutos posteriores, huyendo los otros dos individuos del lugar.

La investigación fue asumida inmediatamente por parte de Udyco Costa del Sol y Greco Costa del Sol, cuyos efectivos lograron ubicar en las horas siguientes una vivienda en Málaga utilizada por el detenido. En dicho inmueble se llevó a cabo una entrada y registro, procediendo a la detención del segundo autor.

Asimismo, las urgentes gestiones realizadas a continuación permitieron identificar plenamente al tercero de los autores, el cual había huido cambiándose de ropa y de aspecto. En un vasto operativo desplegado se consiguió localizarle sobre las 23,00 horas en una calle de Fuengirola (Málaga) y se le detuvo.

Tras pasar a disposición judicial, la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres detenidos, a los que inicialmente se les investiga por un presunto delito de homicidio.

Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los tres arrestados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la investigará la plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga.