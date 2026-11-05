El presupuesto de 2027 sitúa el gasto sanitario por andaluz en 1.949 euros, un 3,2% más que en 2026

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 5 de noviembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria de que la sanidad pública representa el 31% del presupuesto andaluz y casi la mitad del gasto social. Uno de los datos que ha destacado es el del gasto sanitario por habitante, que alcanzará en 2027 los 1.949 euros por habitante frente a los 1.887 euros del año anterior --3,2% de subida--, "lo que supone un crecimiento del 66% respecto a 2018, es decir, 780 euros más a cada ciudadano, pasando de ser los últimos a situarnos en la media nacional", ha explicado Antonio Sanz.

El consejero ha señalado tres asignaciones: 131,4 millones de euros para al aumento de plantilla en 2.518 nuevos efectivos, de los que 80 se destinarán al Plan de Cribados Oncológicos, con una inversión de siete millones de euros; 277,1 millones de euros se destinarán a la consolidación y estabilización de la plantilla del SAS; y 426 millones de euros serán para el incremento retributivo de 2027, 116 millones más que en 2026.

También ha explicado que se mantiene "el compromiso con la calidad del sistema sanitario público", con la incorporación de nuevas terapias y tratamientos de alta complejidad, el refuerzo de la coordinación sociosanitaria, la mejora de la atención a colectivos vulnerables y la consolidación de programas asistenciales específicos para enfermedades como el Alzheimer o la diabetes.

Además, ha destacado que "el 97,2% del presupuesto sanitario es autofinanciado, es decir, con fondos propios de la Junta de Andalucía; un 2,3% son fondos europeos; y únicamente un 0,5% son fondos estatales", al mismo tiempo que ha incidido en que "los fondos finalistas del Estado disminuyen este año en 52,7 millones de euros, mientras los fondos europeos aumentan en 68,3 millones de euros". "Por tanto, una vez más, la sanidad andaluza en 2027 alcanza la cifra más alta de su historia", ha destacado el vicepresidente primero. En concreto, el presupuesto destinado a las políticas públicas sanitarias asciende a más de 17.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,4% respecto a 2026, con casi 1.000 millones de euros más, y un 74% más que en 2018. El porcentaje del presupuesto de Sanidad sobre el PIB andaluz se sitúa en el 7,49%, 0,13 puntos más que el año anterior, situándonos igualmente por encima de la media nacional.

En materia de salud pública, el presupuesto asciende a 102,2 millones de euros y la atención temprana recibe 57,7 millones de euros. Ha destacado la inversión destinada a la atención a la salud mental, con especial énfasis en la prevención del suicidio y a la población infantil y adolescente. "Para ello, ampliaremos las unidades de hospitalización infantojuvenil a Córdoba y Huelva, las dos provincias que faltan, fortaleceremos los equipos de tratamiento intensivo comunitario y avanzaremos en los programas de bienestar emocional en centros educativos", ha explicado el vicepresidente primero.

En concreto, el Plan de Acción en Salud Mental dispondrá para el próximo ejercicio de siete millones de euros, que se suman a los 3,2 millones del Plan de Prevención de la Conducta Suicida, mientras que las subvenciones al movimiento asociativo alcanzarán los 2,4 millones de euros. "También mejoraremos la coordinación entre Atención Primaria y los servicios especializados de salud mental, incrementando los recursos profesionales y priorizando la atención a las personas más vulnerables", ha explicado Antonio Sanz.

Tanto el PSOE como Adelante Andalucía y Por Andalucía han coincidido en criticar la "privatización" sanitaria por la que "apuesta" el Gobierno andaluz con este proyecto de presupuesto. "Menos toros, señor Sanz, y más plantilla para el Infoca y menos privatizaciones" en la sanidad, ha reprochado Adelante en su turno de intervención. Vox, socio de Gobierno del PP, ha valorado el presupuesto porque hace que la sanidad "funcione". Ha insistido en la "presión migratoria" y sus efectos en la prestación pública sanitaria. "No se trata de negar la asistencia pero los recursos son los que son y hay que planificar". Los 'populares' han lamentado la "visión catastrofista" de la oposición.