Priego de Córdoba celebra la XVI edición de Priego Micológico del 19 de noviembre al 13 de diciembre

Presentación de la XVI edición de Priego Micológico. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola, ha participado, junto al alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, en la presentación de la XVI edición de Priego Micológico, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento prieguense en colaboración con el Parque Natural y Geoparque Mundial de la Unesco Sierras Subbéticas, que se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La programación incluye una amplia variedad de propuestas dirigidas a todos los públicos, con el objetivo de dar a conocer y poner en valor el patrimonio micológico del territorio, según ha informado el Ejecutivo andaluz en una nota. El programa de esta edición reúne actividades divulgativas, visitas guiadas, rutas micológicas, propuestas gastronómicas y acciones de educación ambiental.

Por su parte, la directora conservadora del Parque Natural y Geoparque Sierras Subbéticas, Rocío Parra, ha dado a conocer las distintas actividades previstas para acercar el mundo de la micología a diferentes sectores de la población y fomentar el conocimiento de la riqueza natural de este espacio protegido.

Entre las propuestas se encuentran las jornadas de puertas abiertas del Jardín Micológico La Trufa, que ampliará su calendario de visitas entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Durante este periodo, las personas visitantes podrán conocer las instalaciones y recorrer la exposición pictórica 'Flora, fauna y paisajes desde el Jardín Micológico', realizada por la Asociación de Pintores Adolfo Lozano Sidro de Priego de Córdoba.

La programación incluye también visitas guiadas al Jardín Micológico acompañadas por la proyección de documentales especializados sobre el mundo de los hongos, así como rutas micológicas por el entorno natural organizadas por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Estas actividades permitirán a las personas participantes conocer distintas especies y los principios básicos de una recolección responsable.

El programa contempla además actividades gastronómicas, entre ellas el menú degustación 'Setas con sabor', elaborado por el alumnado de los ciclos formativos de Cocina y Restauración del IES Carmen Pantión.

La educación ambiental estará igualmente presente en esta edición mediante actividades divulgativas dirigidas a alumnado de centros educativos, que se desarrollarán en el Jardín Micológico La Trufa y abordarán la importancia ecológica de los hongos y su papel en los ecosistemas.

Las actividades programadas son gratuitas, salvo el menú micológico, y requieren inscripción previa a través de la web de Turismo de Priego, de la Oficina de Turismo o mediante el código QR habilitado en la cartelería informativa.

La programación se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre e incluirá actividades divulgativas, gastronómicas y educativas relacionadas con la micología en el entorno de las Sierras Subbéticas.

El Jardín Micológico La Trufa, situado en la aldea prieguense de Zagrilla, dentro del Parque Natural Sierras Subbéticas, es un espacio único en Andalucía y fue pionero en Europa cuando abrió sus puertas en 2011. Forma parte de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos de la Junta de Andalucía y está dedicado a la divulgación y conservación de los hongos.

En su recorrido exterior recrea los principales ecosistemas andaluces, como encinares, alcornocales, pinares, pinsapares, castañares o bosques de ribera, para mostrar la estrecha relación entre los hongos y la vegetación de cada uno. Sus salas de interpretación explican el ciclo biológico de los hongos y su vínculo con el ser humano, en una comunidad que alberga alrededor de 3.500 especies de setas silvestres, muchas de ellas exclusivas de su territorio.