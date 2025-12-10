Primal Scream y La M.O.D.A. encabezan el cartel del Degusta Fest, en Armilla (Granada) el próximo mayo

Archivo - Primal Scream, en imagen de archivo - PRIMAL SCREAM/REMITIDA LOW FESTIVAL - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

Primal Scream y La M.O.D.A encabezan el cartel completo de artistas de Degusta Fest Armilla 2026, que aúna música en directo y gastronomía de autor en una nueva edición prevista para los próximos 15 y 16 de mayo en el recinto de Fermasa, en este municipio del área metropolitana de Granada.

Ash, The Charlatans, Redd Kross y Los Coronas completan el cartel junto a Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna, según han indicado desde la organización del Degusta Fest en una nota de prensa tras su presentación informativa en Fermasa, en la que ha participado la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

En la jornada del viernes 15 de mayo, el segundo Degusta Fest desplegará una combinación de talento nacional e internacional que abrirá oficialmente la edición 2026. El cartel de este primer día estará formado por los artistas nacionales Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna, a los que se suma la banda internacional Ash, referente del rock alternativo británico.

El día siguiente, el sábado 16 de mayo, concentrará algunas de las propuestas internacionales más destacadas del festival, con las actuaciones de Primal Scream, The Charlatans y Redd Kross, tres nombres esenciales de la escena global del rock y la música alternativa. Junto a ellos, completan la jornada las bandas nacionales La M.O.D.A. y Los Coronas.

Con esta combinación, Degusta Fest ha indicado que "reafirma su apuesta por un cartel diverso que conecta a referentes internacionales, que, si bien son habituales de los escenarios de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, hasta la fecha no se han podido disfrutar en Granada".

La música estará presente durante todo el día, desde mediodía hasta medianoche, con destacados pinchadiscos que acompañarán toda la experiencia. Además, Degusta Fest apuesta por un espacio pensado para toda la familia por lo que también contará con una zona infantil con actividades para niños de tres a doce años.

"El cartel de este año confirma que el Degusta Fest Armilla ha encontrado su propio camino, con una propuesta que no se limita a repetir lo que ya vemos en otros festivales", ha señalado Loli Cañavate, que ha destacado también "la incorporación del Aljibe de Fermasa como espacio para charlas y actividades paralelas, que refuerza el carácter innovador del festival y amplía su alcance más allá de lo musical".

Para la alcaldesa, "la alianza entre Armilla y el Degusta Fest se traduce en identidad, innovación y proyección, y sitúa a nuestra ciudad en la vanguardia de las experiencias culturales y gastronómicas del país".

Por su parte, el director de Proexa y promotor del festival, Pepe Rodríguez, ha explicado que, "aunque Degusta Fest Armilla es un festival joven, nuestra intención es mantener el aforo actual, no buscamos crecer a lo ancho, sino seguir creciendo en calidad".

"Apostamos por un modelo sostenible, que prioriza la excelencia antes que la cantidad, y que busca ofrecer en Granada y en Andalucía un cartel que nunca antes se había visto, reuniendo a grandes maestros de los escenarios y de los fogones en un mismo espacio".

En esta segunda edición, Cervezas Victoria renueva su compromiso con el festival, en palabras de Luis Rubio, responsable de hostelería área sur de la cervecera. "Desde nuestra marca contribuiremos de forma activa a la programación gastronómica del festival con actividades como sesiones de maridaje y catas de diferentes estilos de cerveza".

Además, como novedad, la cita ha servido para anunciar la incorporación de CaixaBank como patrocinador estratégico del evento. El director comercial para Granada y Jaén de la entidad, Amador Carmona, ha querido compartir su enhorabuena por la "creación de un festival que es una celebración de los sentidos: dos días en un espacio histórico recuperado como corazón cultural del área metropolitana".

"Un formato inmersivo y familiar, con programación continua desde el mediodía hasta la medianoche, que mezcla conciertos, DJ, cocina de autor, catas y charlas para que cada jornada sea completa. CaixaBank se suma como partner estratégico porque creemos en lo que representa este festival: unir a las personas a través de la música y la gastronomía, impulsar el talento local y generar valor en el territorio", ha indicado Carmona.