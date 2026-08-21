El primer año del servicio de retirada de coches abandonados en Córdoba se salda con más de 1.100 expedientes tramitados

Vehículo abandonado en una calle de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio especial de retirada de vehículos abandonados de la Policía Local de Córdoba, activado a finales del mes de agosto de 2025, ha tramitado un total de 1.152 expedientes en el primer año de funcionamiento. Esta cifra supone triplicar la media anual de expedientes tramitados en los últimos años que se situaba en torno a las 350-400 gestiones administrativas en el año natural, enero a diciembre.

Según ha informado el Ayuntamiento, acerca de este balance, un total de 854 expedientes corresponden a 2025, año en el que comenzaron las actuaciones de este plan especial y 298 al período que abarca de enero a julio de este año 2026.

En este sentido, la diferencia entre ambas cifras se atribuye al inicio de las actuaciones, con un gran número de avisos y de retiradas en los primeros meses de actuación, dado que se actuó en los casos más graves y evidentes; así como a la influencia de situaciones como el tren de borrascas o de los servicios especiales durante el primer semestre del presente año.

Sea como fuere, desde la Policía Local se informa de que el servicio se va a intensificar a lo largo del último semestre del año para lo que se solicita la colaboración ciudadana a través del correo habilitado para este fin: 'vab.policia@ayuncordoba.es'. En el mensaje, hay que indicar la ubicación del coche, la matrícula y la marca y el modelo.

Con respecto a los expedientes abiertos en este primer año del funcionamiento del servicio, del total de los 854 expedientes abiertos en el período agosto-diciembre de 2025, se recibieron 300 avisos al correo anteriormente citado, y el resto se incoaron a partir de la iniciativa policial y avisos telefónicos a la sala.

Dichos expedientes supusieron la retirada inmediata de 104 vehículos al depósito municipal --los casos de abandono más evidentes y en los que no se pudo localizar a los propietarios--, mientras que el resto fueron retirados por sus propietarios tras ser localizados por la Policía Local.

En estos primeros meses de 2026, de los 298 expedientes abiertos 22 vehículos han sido retirados por la grúa y siete por sus propietarios; el resto siguen en plazo administrativo para proceder a su retirada, ya sea por la grúa o por sus propietarios.

Sobre la distribución de expedientes de retirada de vehículos por los diferentes distritos de la capital cordobesa, en este primer año de actuaciones han sido 49 en el Distrito Centro; 149, en Levante; 109, Noroeste; 114, en Norte Sierra; 27, en Periurbano Este; 40, en Periurbano Oeste; 126, en Polígonos; 23, en Poniente Norte; 150, en Poniente Sur; 209, en Sur; 132, en Sureste, y 12, en barriadas periféricas.

TRIPLICAR LA MEDIA

En relación con este balance, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha manifestado que "el servicio especial de vigilancia y retirada de vehículos abandonados cumple su primer año con unas cifras que suponen triplicar la media de actuaciones que hasta ahora se desarrollaban por parte de la Policía Local".

Según ha expuesto, "es una buena noticia tanto para los vecinos que pueden disfrutar de más plazas de aparcamiento en la vía pública, como para el medio ambiente y la salubridad de las calles, ya que, como dijimos en su día, la existencia de vehículos abandonados supone un problema para el medio ambiente, por el deterioro de sus componentes o las pérdidas de líquidos como aceite, entre otros; así como desde el terreno de la salubridad para los diferentes barrios".

En este sentido, el edil ha aseverado que van a "seguir intensificando las actuaciones para que, a lo largo de este año, se puedan atender todas las peticiones y, de esta manera, resolvamos este problema que afecta a todos".