Los primeros presupuestos en ocho años para Jaén capital suman 202,9 millones y contemplan 23 millones en inversiones

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El borrador de presupuestos consolidado, incluyendo al Ayuntamiento de Jaén, sus siete organismos autónomos y dos empresas públicas, asciende para 2026 a 202,9 millones de ingresos y 199,7 millones de gasto. Será, una vez que se apruebe, el primer presupuesto en los últimos ocho años ya que se mantienen prorrogados los de 2017. El capitulo de inversiones asciende a 23 millones de euros.

Así lo ha adelantado el alcalde de la ciudad, Julio Millán (PSOE), que ha valorado especialmente la oportunidad de contar con "un amplio capítulo de inversiones", destacado, "las obras en el marco de los fondos EDIL, con 14 millones de euros, y obras emblemáticas como la reforma de la Plaza de la Constitución y Virgen de la Capilla, el entoldado de las calles del centro, o la atención a nuestro comercio tradicional con partidas específicas para innovación tecnológica".

Millán ha señalado que éste es el presupuesto con el que se va a construir un nuevo pabellón de deportes, además de renovar las instalaciones deportivas. También es el presupuesto que permitirá ceder el suelo para la ampliación de la UJA, con la adquisición de terrenos en el SUNP 5; o la puesta en marcha de un nuevo edificio administrativo como es la actual sede central de Correos para concentrar sedes municipales y "ser más eficientes en los principios de atención al ciudadano".

Las cuentas para 2026 también contemplan la mejora del transporte público y "del compromiso de pago de nuestras obligaciones con la puesta en marcha del tranvía". Para Millán, "este es un trabajo bien hecho, un paso adelante cualitativo y cuantitativo en las cuentas municipales" y en el que "se aprecian sin dudarlo quiénes son los aliados del Ayuntamiento en este camino: el Gobierno de España, siempre la Diputación".

El alcalde de Jaén ha afirmado que la hoja de ruta pasa por que este borrador se apruebe inicialmente en el pleno del próximo 25 de noviembre y que, a final de diciembre, se apruebe definitivamente, lo que permitirá a la ciudad contar en 2026 con unos presupuestos "ilusionantes, que plantean equipamientos e inversiones que la gente de Jaén espera y necesita desde hace mucho tiempo".

La primera teniente de alcalde, María Espejo (Jaén Merece Más), ha subrayado la importancia de "sacar adelante este presupuesto para la ciudad, uno de los puntos importantes recogidos en el compromiso adquirido por el PSOE con Jaén Merece Más hace poco menos de un año que dio fruto a la moción de censura".

"Estamos en un equipo de gobierno que cumple con el compromiso que adquirió con Jaén Merece Más, algo que corrobora estos presupuestos que posibilitan que tengamos capitulo para inversiones con el apoyo del Gobierno de España y de la Diputación", ha dicho Espejo.

Por su parte, el edil del área Económica, Francisco Lechuga, ha detallado los pormenores de un documento, en el que se ha venido trabajando en los últimos meses y que actualiza todos los aspectos que desde hace ocho años se venían arrastrando en presupuestos prorrogados.

Entre los aspectos más destacados, Lechuga ha apuntado que son 23 millones de euros para el capítulo de inversiones. Para ello se ha hecho un ejercicio de contención del gasto en los últimos años, y una mejora en la eficiencia de los recursos pero, además, se han buscado fórmulas para que el aumento de ingresos sea real y en ese sentido, ha explicado que "el presupuesto recoge los ingresos procedentes de la enajenación de los terrenos del suelo donde se ubica Ifeja y el Olivo Arena".

Hasta ahora, el Ayuntamiento tenía cedido el uso gratuito de los terrenos, pero ahora su venta a la Diputación permitirá al Ayuntamiento contar con una contraprestación económica extra de en torno a 7,7 millones.

Como ejemplo de esa contención del gasto y aprovechamiento de recursos, Lechuga ha desmontado "ese mantra de que el personal del Ayuntamiento está sobredimensionado" y ha explicado que la media en España de gasto de personal en estas cuentas está en una horquilla de entre el 25 y el 35 por ciento y en las cuentas del Ayuntamiento, con 1.118 empleados en la actualidad, "ese gasto supone un 24,45 por ciento".

Sobre la deuda actual del Ayuntamiento, considerado como uno de los más endeudados de España, ronda los 575 millones de euros, pero Lechuga ha incidido en que lo importante es "la capacidad que el Ayuntamiento tiene de pagarla".