A prisión un acusado de daños en motos y coches, provocar un incendio e intentar agredir a policías en Córdoba

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de varios delitos de daños, incendio, resistencia y desobediencia a la autoridad, tras ser interceptado en la madrugada del jueves en la barriada de Fátima, después de supuestamente dañar motos y coches, provocar un incendio e intentar agredir a policías. El arrestado ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron en torno a las 02,00 horas, cuando una patrulla fue alertada de fuertes golpes y de la presencia de un individuo agazapado entre vehículos, posiblemente sustrayendo objetos del interior de alguno de ellos.

A la llegada de los agentes, el varón emprendió la huida a pie, iniciándose una persecución durante la cual el individuo se revolvió contra los policías intentando agredirles. Finalmente, los agentes lo interceptaron y detuvieron.

Durante la inspección de la zona, localizaron varios vehículos con daños visibles, concretamente dos motocicletas y un turismo.

Asimismo, las investigaciones posteriores permitieron relacionar al detenido con un incendio ocurrido la madrugada anterior, el 11 de febrero, en la zona de Ciudad Jardín, donde una lavandería resultó afectada por el fuego en algunas de sus partes.