A prisión dos detenidos en una operación de Guardia Civil de Granada con 1.378 plantas de marihuana incautadas

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, de 28 y 50 años, ambos extranjeros, como presuntos autores de un delito de cultivo y elaboración de drogas, y han desarticulado un centro de producción de marihuana en un operativo con 1.378 plantas de cannabis sativa incautadas en Benalúa, en la comarca de Guadix de la provincia de Granada. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para ambos investigados.

Según ha detallado este viernes en una nota de prensa, la Guardia Civil recibió un aviso a través de un ciudadano que comunicaba que en una finca en Benalúa había una posible plantación de marihuana y que había observado cómo cargaban plantas en una furgoneta.

Inmediatamente la patrulla en servicio se desplazó al lugar y se entrevistó con la persona que había avisado, quien les indicó un invernadero en el que supuestamente estaría la plantación. Al llegar al punto indicado, encontraron una furgoneta cortando el acceso de entrada a la finca.

En la puerta del invernadero había otra furgoneta de mayor tamaño cargada con plantas de marihuana floridas, "listas para su secado". Dentro, sorprendieron a dos personas mientras al parecer cortaban el resto de plantas que todavía quedaban en el interior del invernadero. En ese mismo momento procedieron a su detención como supuestos autores de un delito de cultivo y elaboración de droga.

Durante la actuación, los agentes descubrieron que a unos 150 metros aproximadamente había un cortijo donde vivía uno de los detenidos, lugar al que presumiblemente estaban trasladando las plantas ya cortadas para su secado.

Tras obtener la autorización para la entrada en la vivienda, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo un registro de la misma en la que localizaron más plantas de marihuana, en este caso en proceso de secado, cogollos secos, picadura de marihuana y hachís, así como un arma simulada.

Finalmente, durante esta actuación, fueron aprehendidas un total de 1.378 plantas de marihuana, 180 gramos de picadura de marihuana, 1.400 gramos de cogollos secos, 410 gramos de hachís, dos furgonetas, un arma corta simulada, así como distinto aparataje relacionado con la producción del cannabis sativa.