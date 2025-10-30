A prisión un hombre por un robo con violencia e intimidación en la zona centro de Córdoba

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido el sábado, en torno a las 21,00 horas en la zona centro de la ciudad. La autoridad judicial ha acordado su ingreso en prisión.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron cuando la víctima, que paseaba por la zona, fue abordada por un varón que le solicitó previamente dinero.

Ante su negativa, el individuo le colocó una mano en el costado mientras le amenazaba, consiguiendo que la víctima le entregara la pequeña cantidad de dinero que llevaba consigo. Al no resultarle suficiente, el agresor le obligó a caminar junto a él hasta un cajero automático cercano para obtener más efectivo.

Una vez en las inmediaciones de la entidad bancaria, y aprovechando un momento de distracción del sospechoso, la víctima logró acercarse a varios viandantes para pedir auxilio, circunstancia que el agresor aprovechó para darse a la fuga.

Tras recibir aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar, entrevistándose con la víctima y estableciendo un dispositivo de búsqueda por las calles próximas.

Pocos minutos después, los agentes localizaron al individuo, quien al advertir la presencia policial emprendió la huida, siendo finalmente interceptado y detenido por los agentes.

En el momento de la detención, el arrestado portaba el dinero que había sustraído bajo amenaza, el cual fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se acordó su ingreso en prisión.