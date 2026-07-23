Prisión provisional para el presunto autor de la muerte de una anciana en Alcaudete (Jaén)

Archivo - Juzgados de Alcalá la Real/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcala la Real (Jaén) ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 46 años acusado de matar a puñaladas a una anciana de 86 años en Alcaudete (Jaén) cuyo cuerpo sin vida fue localizado el pasado 19 de julio en su domicilio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al detenido va a ser investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato, otro delito de homicidio en grado de tentativa, por atentado a la autoridad y también por robo con violencia.

El arresto del presunto autor tuvo lugar en la madrugada del 21 de julio. Fue en una calle de Alcaudete después de que el amplio dispositivo desplegado por la Guardia Civil lograra su identificación y posterior localización. Durante la detención, tres agentes de la Guardia Civil resultaron heridos, uno de ellos por dos heridas de arma blanca en el pecho.

Desde este martes, el presunto autor ha permanecido en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén hasta terminar de instruir las diligencias para así poder pasar a disposición judicial.

En su comparecencia en el juzgado el detenido ha respondido a las preguntas planteadas por las partes. El juzgado que ha ordenado su ingreso en prisión es el mismo que se encargó del levantamiento del cadáver de la anciana y que se encargará de la instrucción del caso.

Tal y como indicó el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, el detenido era conocido en el municipio por ser una persona "problemática". La investigación desde un primer momento ha apuntado al robo como móvil del crimen.

De hecho, fue la propia víctima la que alertó a la teleasistencia para comunicar que una persona había entrado en su casa de madrugada y tal y como se ha comprobado en la investigación, lo hizo forzando una de las ventanas de la vivienda de la anciana.

El crimen de esta anciana muy conocida en este municipio jiennense de poco más de 10.000 habitantes ha dejado conmocionada a la población que este lunes guardaba un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento para condenar lo ocurrido y dar apoyo a familiares y amigos de la víctima.

Ante este suceso, el Ayuntamiento de Alcaudete decretó tres días de luto oficial en señal de duelo y respeto hacia la víctima, su familia y sus seres queridos.