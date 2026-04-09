La producción industrial baja un 0,1% en febrero en Andalucía, 1,2 puntos menos que la media nacional

Archivo - Operaria de una cadena de productos alimentarios en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 0,1% interanual el pasado mes de febrero en Andalucía, 1,2 puntos menos que la media nacional, que se ha reducido un 1,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la tasa anual de la producción industrial crece en tres comunidades autónomas y disminuye en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Andalucía se ha incrementado un 0,9%, frente a un descenso del -2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,3% con un descenso del 14,6% en el caso de los duraderos y un 1,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 10,9%;, los bienes intermedios anotaron un 8,6% menos y los de la energía, un 5% más.

DATOS NACIONALES

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.

Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).