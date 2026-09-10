La producción industrial sube un 4,1% en julio en Andalucía, 1,5 puntos más que la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 4,1% interanual el pasado mes de julio en Andalucía, 1,5 puntos más que la media nacional, que se ha incrementado un 2,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Andalucía y encadena cinco meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) con tasas interanuales más grandes, excepto en Canarias en donde disminuyó un 2,5%. En lo que va de año la producción industrial en Andalucía ha crecido un 4,6%, frente a un incremento del 1,3% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,7% con un descenso del 11,8% en el caso de los duraderos y un 2,4% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 8,2%;, los bienes intermedios anotaron un 7,3% más y los de la energía, un 3,9% más.

DATOS NACIONALES

Asimismo, en el conjunto del país, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,6% en julio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el incremento interanual de julio, el menos pronunciado desde el pasado mes de mayo (+0,4%), la producción industrial encadena cinco meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en julio fue resultado de los avances registrados en la energía (+6,3%), la producción de bienes de equipo (+4,5%), la de bienes de consumo no duradero (+1,5%) y la de bienes intermedios (+0,6%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 9,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2,3% interanual en julio, tasa 1,2 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cinco meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial aumentó un 0,6%, en contraste con el descenso del 0,7% registrado en junio.

Por sectores, bienes de equipo presentó el mayor incremento mensual de la producción (+1,6%), mientras que los bienes de consumo duradero registraron el mayor descenso mensual (-3,1%).