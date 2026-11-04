El programa de divulgación de la Universidad de Córdoba 'Las que cuentan la ciencia' se consolida en Chile

El agregado cultural y científico de la Embajada española en Santiago de Chile, Miguel Bravo-Ferrer, refrenda su apoyo al programa de divulgación 'Las que cuentan la ciencia'. - UCO

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agregado cultural y científico de la Embajada española en Santiago de Chile, Miguel Bravo-Ferrer, ha refrendado este pasado martes su apoyo al programa de divulgación 'Las que cuentan la ciencia' de la Universidad de Córdoba (UCO) en el país andino, en el transcurso de una reunión con la directora de la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la UCO, Elena Lázaro, en las oficinas del CDTI en Chile.

Según ha informado la UCO en una nota, el éxito del evento celebrado el pasado 22 de octubre en el Centro Cultural de La Moneda ha suscitado además el interés de otras organizaciones como la de integrantes de la red 'INes Género', programa de promoción de la investigación con perspectiva de género del Gobierno chileno, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la Asociación de Divulgación Olivino y la Asociación de Periodismo Científico de Chile (Achipec), con cuyas presidentas ha mantenido reuniones la directora de la UCC en su visita a Santiago de Chile y cuya participación se definirá en los próximos meses.

Por otra parte, tanto la directora de la Unidad de Igualdad de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Autónoma de Chile, Vania Figueroa, como la de la Fundación Ingeniosas, Gabriela Castillo, han dejado clara su intención de participar en la organización del certamen y programa de mentoría de niñas y adolescentes en ciencia 'Las que contarán la ciencia', impulsado por la Universidad de Córdoba a través de su Plan Anual de Divulgación, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.