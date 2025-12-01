Los programas del SAE han llegado a casi 490.000 beneficiarios durante esta legislatura

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Los programas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) destinados a fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas han atendido a un total de 489.696 beneficiarios desde que comenzó la actual legislatura.

El dato lo ha aportado este lunes en el Parlamento de Andalucía la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, quien ha destacado la "eficacia" de las políticas activas de empleo que promueve su departamento a la hora de mejorar el acceso de los ciudadanos al mercado de trabajo, en especial en los casos de quienes se enfrentan a mayores dificultades para encontrar una ocupación o se encuentran en riesgo de vulnerabilidad social, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Entre esas actuaciones, la consejera ha destacado los Proyectos Integrales destinados tanto a colectivos vulnerables, que en su primera convocatoria contaron con un presupuesto de 202,5 millones de euros y llegaron a 64.143 participantes, como a jóvenes.

En este último caso, el programa ha movilizado 82,2 millones de euros con el objetivo de fomentar el acceso al empleo de 15.917 menores de 29 años.

Por su parte, la última convocatoria del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), que cuenta con un presupuesto de 28 millones de euros, prevé facilitar prácticas profesionales no laborales en empresas a 10.240 desempleados.

Del resto de iniciativas también implementadas durante la legislatura y ya finalizadas, Blanco ha puesto en valor la aportación de programas como el de apoyo a Mujeres en el mundo Rural y Urbano, que consiguió atender a 8.580 mujeres, así como los Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad en Colectivos Vulnerables, que con un presupuesto de 10 millones de euros alcanzó a 21.337 destinatarios.

Del mismo modo, ha subrayado la contribución del Programa de Orientación y Acompañamiento Andalucía Orienta, cuya última convocatoria pone a disposición de las personas desempleadas 31,2 millones de euros, y los servicios que presta el SAE gracias a la colaboración con las agencias de colocación y las unidades de atención a víctimas de violencia de género.

En este último caso, en su primera edición atendieron a 2.537 mujeres y prevén llegar a otras 2.000 hasta 2027. Durante su intervención, la consejera ha asegurado que el Servicio Andaluz de Empleo no sólo ha ampliado durante los últimos años el número y el alcance de programas "tradicionales" como Andalucía Oriente y EPES, sino que "ha ido enfocándose cada vez más hacia colectivos concretos como las mujeres, la población más vulnerable y los jóvenes". En ese sentido, ha recordado la reciente convocatoria de ayudas específicas destinadas a personas mayores de 52 años en situación de desempleo de larga duración, con una inversión de 10 millones de euros, así como una nueva que se lanzará el próximo año, por un importe total de 106,8 millones de euros, para atender a jóvenes.

En la relación de iniciativas desplegadas durante la presente legislatura, Blanco ha hecho especial hincapié también en las ayudas concedidas por la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial, que suman ya 112.522 durante ese periodo.

En especial, los incentivos a la contratación indefinida, que desde 2022 acumulan 78.101 beneficiarios con un presupuesto de 244,2 millones de euros; y el programa Andalucía Activa, convocado con un presupuesto de 110 millones de euros y que facilitó la formalización de 10.127 contratos por parte de 801 ayuntamientos y ELA.

Las ayudas a la inserción de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, por su parte, contaban en su última convocatoria con un presupuesto inicial de 110 millones de euros, ampliado recientemente hasta los 121,3 millones.

La consejera ha incidido también en los resultados que está arrojando el programa Emplea-T, orientado a propiciar la estabilidad del empleo a través del fomento de la contratación indefinida, "contribuyendo así a reducir la precarización laboral, mejorar la seguridad y las condiciones de vida de las personas trabajadoras y a retener el talento por parte de las empresas".

Según el balance ofrecido durante la comparecencia parlamentaria, las líneas 1, 2 y 4 del programa han propiciado ya 11.344 contrataciones, con una inversión total de 155,33 millones de euros. En 2026 está prevista la convocatoria de las líneas 3, 5 y 6 por un montante global de 70,6 millones de euros.