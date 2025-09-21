La provincia contará con 313 compromisarios en el congreso regional del PP, encabezados por Francis Rodríguez

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, encabezará la delegación del partido por la provincia en el 17 Congreso regional del PP-A que se celebrará en Sevilla el próximo mes de noviembre, y que será la segunda provincia con mayor representación con un total de 313 compromisarios.

"El PP de Granada acude a este Congreso con la fuerza de toda una provincia detrás y con la ilusión de seguir siendo motor de cambio y de futuro en Andalucía", ha subrayado el dirigente popular en un comunicado.

Además de la amplia representación, Granada tendrá un papel destacado en el desarrollo del Congreso.

El secretario general provincial, Jorge Saavedra, será el encargado de la ponencia de Reglamento de Organización, una de las piezas clave del Congreso.

"Es un orgullo que nuestro secretario general asuma una responsabilidad de tanta relevancia, lo que demuestra el peso y la confianza que el PP de Andalucía deposita en el trabajo del PP de Granada", ha dicho Rodríguez.

El presidente provincial ha querido también trasladar su apoyo al candidato a la reelección al frente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno.

"Tenemos al mejor candidato posible. Juanma Moreno no solo es un líder cercano y comprometido, sino que con hechos y presupuesto ha demostrado que su prioridad es Andalucía y, de manera muy especial, Granada", ha dicho.

"El próximo Congreso será la confirmación de un proyecto sólido, centrado en las personas, en el futuro de Andalucía y de nuestra provincia", ha añadido.