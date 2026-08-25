La provincia de Jaén suma dos accidentes mortales de moto en dos días, tras el ocurrido en la N-322, en Génave

Archivo - Una operadora del servicio 112 Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén ha registrado dos accidentes de motocicleta mortales en apenas dos días, después del ocurrido este lunes en la N-322, en el término de Génave, donde un joven perdió la vida. Un siniestro que se suma al que tuvo lugar el sábado en la JA-2321, a la altura de Villanueva de la Reina, donde murió un hombre de 40 años.

En concreto, el último suceso se produjo en torno a las 06,55 horas de este lunes en el kilómetro 234 de la citada carretera nacional, según han informado a Europa Press desde el servicio unificado de emergencias 112, donde se recibió el aviso de "una caída de moto".

Inmediatamente, se alertó a Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y servicios sanitarios, que confirmaron el traslado al Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. Finalmente, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven, de 26 años y de Villacarrillo.

Apenas dos días antes, el sábado, se había producido otro accidente de tráfico mortal en Villanueva de la Reina, en el que perdió la vida un motorista de 40 años. Ocurrió en la JA-2321 sobre las 13,15 horas, cuando un testigo alertó de una colisión de un ciclomotor y un vehículo a la altura del cruce de la Quintería.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Policía Local y efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, pero tampoco se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.