El proyecto Cárcava de la Universidad de Córdoba logra una mención en el Premio Internacional de Investigación en Leñoso

Imagen de los investigadores Adolfo Peña y Paula González, en un olivar con cárcavas. - UCO

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El II Premio Internacional de Investigación Técnica y Científica en el Cultivo Permanente Leñoso, impulsado por la Fundación Caja Rural de Jaén a través del Laboratorio Olivarum, ha concedido una mención especial al proyecto de investigación Cárcava de la Universidad de Córdoba (UCO), una iniciativa que durante los últimos años ha estudiado la problemática de la erosión del suelo en la región mediterránea, centrándose en la evaluación de las cárcavas y el desarrollo de medidas de conservación para desarrollar estrategias efectivas de protección.

Según ha informado la UCO en una nota, la entrega de los galardones, que reúne a numerosas investigaciones centradas en los principales retos del sector oleícola, tendrá lugar el próximo 16 de septiembre y, en el caso de la UCO, conlleva para reconocer la relevancia del proyecto de la institución cordobesa, destacando expresamente su especial aportación al conocimiento y desarrollo del cultivo permanente leñoso.

Las cárcavas, que son surcos de erosión profundos abiertos por el agua, constituyen una de las amenazas silenciosas más graves para el olivar de la campiña andaluza. Se calcula que la erosión hídrica en estas zonas puede superar las 50 toneladas de suelo por hectárea y año en eventos extremos de lluvia, comprometiendo no solo la productividad de las explotaciones a largo plazo, sino también la calidad del agua de ríos y embalses aguas abajo. El calentamiento global, que intensifica la frecuencia e intensidad de los aguaceros en el Mediterráneo, agrava este proceso.

El proyecto Cárcava, impulsado por el grupo de investigación Hidrología e Hidráulica Agrícola de la UCO y financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en el marco del programa de Proyectos de Excelencia Paidi 2020, nació para cuantificar este problema, comprender sus causas y proporcionar soluciones tecnológicas a los agricultores y gestores del territorio.

Para ello, el equipo investigador de la UCO planteó tres objetivos interrelacionados. El primero fue trazar el mapa completo de la red de cárcavas en el olivar de la cuenca del Guadalquivir, la mayor del Sur de España, empleando vuelos con dron, tecnología LiDAR aerotransportada, imágenes de satélite de alta resolución y algoritmos de aprendizaje automático.

El segundo fue identificar qué factores del clima, el suelo y el manejo agrícola determinan la formación y expansión de estas estructuras erosivas, mientras que el tercero, y quizás el de mayor impacto práctico, fue poner ese conocimiento al servicio del sector a través de una plataforma digital de acceso gratuito.

Para alcanzar el primer objetivo, el equipo analizó datos de más de 300 parcelas de olivar con distintos tipos de suelo y sistemas de manejo y desarrolló modelos de inteligencia artificial capaces de predecir con casi un 100 % de ajuste la presencia o ausencia de cárcavas en cualquier punto del territorio, lo que convierte estos modelos en una herramienta de cartografía automática sin precedentes para el sector.

8.400 KILÓMETROS DE CÁRCAVAS

El resultado más inmediato del proyecto es la primera cartografía de alta resolución de la red de cárcavas del olivar mediterráneo a escala regional, con más de 8.400 kilómetros de canales erosivos identificados y georreferenciados en la cuenca del Guadalquivir, una cifra que equivale, en términos de longitud, a cruzar España de Este a Oeste más de nueve veces.

El análisis de los factores que desencadenan la erosión reveló que el volumen de agua que converge en cada punto del terreno es el factor determinante, por encima de la pendiente o el tipo de suelo. En cuanto a la lluvia, el proyecto identificó umbrales de riesgo concretos, como episodios superiores a 13 milímetros por día y, especialmente, los que superan los 20 milímtros por día, que son los que con mayor probabilidad activan o agravan la incisión erosiva. Este hallazgo tiene implicaciones directas para los planes de manejo de las explotaciones, que pueden ahora anticiparse a los períodos de mayor riesgo.

El equipo evaluó también la eficacia de diferentes medidas correctoras. De esta forma, las cubiertas vegetales entre calles de olivar demostraron ser la intervención mejor relación costo-beneficio para reducir la escorrentía y el arrastre de sedimentos en parcelas con riesgo moderado.

Para situaciones de mayor gravedad, el proyecto implementó un sistema de diques modulares apilables patentado, que permite la corrección hidráulica de cárcavas activas sin maquinaria pesada y con materiales reciclables, facilitando su instalación incluso en fincas de difícil acceso.

HERRAMIENTA ANTE LA EROSIÓN

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es su apuesta por la transferencia del conocimiento. Toda la información generada, mediante modelos predictivos, cartografía de riesgo y recomendaciones de manejo, se integró en la plataforma web 'carcava.es/app', de acceso libre y gratuito.

La aplicación permite al usuario introducir la referencia catastral de cualquier parcela de olivar de Andalucía y obtener en segundos una estimación del riesgo erosivo por cárcavas, la localización probable de canales activos en su finca y recomendaciones agronómicas adaptadas a sus condiciones de suelo, pendiente y régimen de lluvias.

EQUIPO INVESTIGADOR

El proyecto Cárcava fue dirigido por el profesor del Departamento de Ingeniería Rural, Construcciones Civiles y Proyectos de Ingeniería de la UCO y codirector del Grupo de Investigación Hidrología e Hidráulica Agrícola, Adolfo Peña, con más de tres décadas de trayectoria en hidrología de cuencas y procesos erosivos en sistemas agrícolas mediterráneos.

Además, la investigadora clave del proyecto ha sido Paula González, doctoranda que realiza su tesis doctoral en el marco de esta iniciativa. Concretamente, su trabajo ha constituido el núcleo científico del proyecto, combinando la modelización mediante inteligencia artificial y el análisis hidrológico de la red de cárcavas a escala regional.

El proyecto contó además con la participación de personal investigador de los grupos AGR-127, AGR-124 y TEP-178 de la UCO, así como con la colaboración internacional de los profesores Matthias Vanmaercke y Jean Poesen, ambos de la Universidad KU Leuven (Bélgica), siendo este último una de las figuras de referencia mundial en investigación sobre erosión hídrica y geomorfología.