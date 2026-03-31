El proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2024-2026 de CEA refuerza la cooperación empresarial. - CEA

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha presentado el balance del Proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2024-2026, una iniciativa que ha servido para "reforzar la cooperación entre ambos territorios" y para situar la movilidad laboral como "una herramienta clave de competitividad, cohesión y desarrollo empresarial". Entre los principales resultados de esta etapa ha destacado la consolidación del Comité Empresarial Andalucía-Algarve como espacio estable de diálogo y propuesta conjunta entre organizaciones empresariales de ambos lados de la frontera.

Según ha informado la Confederación de Empresarios de Andalucía en una nota, el balance empresarial del proyecto deja una conclusión clara: Andalucía y Algarve comparten oportunidades, pero también obstáculos estructurales que siguen dificultando la integración real del espacio transfronterizo.

Entre ellos, las organizaciones empresariales han señalado la necesidad de "mejorar la conectividad, simplificar la normativa, reducir barreras administrativas y ofrecer un acompañamiento más cercano a pymes, autónomos y emprendedores". En este contexto, el Comité Empresarial ha situado entre sus principales prioridades la mejora de la conexión ferroviaria entre Sevilla, Huelva y Faro, considerada "estratégica para facilitar la movilidad de personas, impulsar la actividad económica, reforzar el turismo y favorecer una mayor integración territorial entre Andalucía y Algarve".

Asimismo, esta demanda ha sido compartida de forma "reiterada" por los representantes empresariales participantes en los trabajos del Comité. Junto a ello, el Comité ha subrayado la importancia de avanzar en infraestructuras hídricas en Huelva y Algarve desde una perspectiva estructural, como una condición necesaria para sostener la competitividad del territorio y garantizar el desarrollo estable de sectores esenciales como el turismo, la agricultura, la industria y las nuevas actividades ligadas a la transición ecológica.

Otro de los mensajes centrales del balance es la necesidad de facilitar a las empresas una implantación más sencilla en el territorio vecino. Además, durante el desarrollo del proyecto se han identificado dificultades vinculadas a licencias, permisos, diferencias regulatorias, acceso a información útil y localización de proveedores, lo que ha llevado al Comité a reclamar herramientas "más eficaces" de información, asesoramiento y acompañamiento empresarial transfronterizo.

No obstante, la formación ha sido también uno de los ejes destacados. Así, el proyecto ha permitido constatar la necesidad de reforzar la capacitación de empresarios y trabajadores en ámbitos como la digitalización, el emprendimiento, la consultoría, la implantación empresarial en el país vecino y la adaptación a nuevos sectores emergentes.

En esta línea, CEA ha considerado "prioritario" seguir desarrollando respuestas "prácticas" que conecten "mejor" la formación con las necesidades reales del tejido productivo. Además, CEA ha subrayado que el proyecto ha dejado importantes aprendizajes para el futuro como que la movilidad laboral "solo será plenamente efectiva" si se acompaña de un entorno más accesible para las empresas, de servicios más digitalizados, de menos trabas administrativas y de una cooperación estable entre las organizaciones del territorio.

Igualmente, el balance presentado ha destacado la necesidad de seguir avanzando hacia un entorno más digital, más práctico y más próximo a las pymes. Con este cierre de etapa, la CEA ha reafirmado su compromiso con la continuidad de la cooperación empresarial entre Andalucía y Algarve y con una agenda de trabajo compartida que permita transformar las conclusiones del proyecto en propuestas concretas al servicio del empleo, la inversión y la competitividad del espacio transfronterizo.

En esta línea, CEA representa a más de 200.000 empresas y a 800 organizaciones sectoriales y territoriales en Andalucía. Organización empresarial de referencia, es la interlocutura legítima para trasladar las propuestas del tejido empresarial en los espacios de decisión. Además, es agente del diálogo social y la voz de la empresa en Andalucía para impulsar un territorio "más competitivo, que favorezca el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar de la sociedad andaluza".