El proyecto Stars reconoce la implicación de cinco colegios de Jaén para fomentar una movilidad segura y sostenible

Entrega de acreditaciones del proyecto de educación vial Stars. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado este jueves la implicación de cinco centros educativos de la provincia en el proyecto de educación vial Stars para fomentar una movilidad segura y sostenible.

Así lo ha indicado en la entrega de acreditaciones de esta iniciativa promovida por la DGT. Un acto que también ha contado con el jefe provincial de Tráfico, Antonio Jesús Fornes; el delegado territorial de Fomento y Movilidad, Miguel Contreras; la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda; y el alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez, además de otros representantes municipales, responsables de los centros educativos y alumnado.

En esta edición, han sido para las Escuelas Profesionales Sagrada Familia, de Alcalá la Real; los colegios carolinenses Carlos III y Manuel Andújar; el CEIP Nuestra Señora de Zocueca, de Bailén, y el Colegio de Infantil, Primaria y Secundaria Nuestra Señora de las Mercedes, de Villacarrillo.

Fernández ha valorado la implicación de las comunidades educativas que participan en el programa, cuya finalidad es "reducir la dependencia del coche en los desplazamientos cotidianos, aumentando el número de alumnos y alumnas que se desplazan de manera activa y favoreciendo un cambio en los hábitos de movilidad".

"Este tipo de iniciativas permiten, además, "incrementar la autonomía de los escolares, fomentar hábitos saludables y reforzar desde edades tempranas la educación y la concienciación en materia de seguridad vial", ha añadido.

El proyecto Stars está coordinado en la provincia por la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén y se desarrolla con la colaboración de las distintas administraciones públicas, los ayuntamientos, las policías locales y los propios centros educativos.

"La educación vial es una herramienta fundamental para construir entornos escolares más seguros y avanzar hacia pueblos y ciudades con una movilidad más sostenible y amable para la ciudadanía", ha dicho el subdelegado, quien ha agradecido el trabajo de profesores, alumnado, familias y responsables municipales.

Durante el acto se ha proyectado también un vídeo resumen con algunas de las actividades realizadas por los centros educativos participantes dentro del proyecto Stars.

Escuelas Profesionales Sagrada Familia, los CEIP Carlos III, Manuel Andújar y Nuestra Señora de Zocueca cuentan con acreditación de bronce, mientras que el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes ha recibido la acreditación de plata.

Los reconocimientos han sido recogidos por representantes de los centros y entregados por responsables de las distintas administraciones participantes en el acto. Fernández ha felicitado a los centros reconocidos y al conjunto de la comunidad educativa por "su compromiso con una movilidad segura y sostenible y por contribuir a que la educación vial forme parte de los hábitos diarios de nuestros niños y jóvenes".