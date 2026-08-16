El proyecto 'Street Art Plus' (Jaén) incorporará 28 nuevos murales en 27 localidades de la provincia durante 2026 y 2027

Archivo - Una atirsta pinta un mural del proyecto 'Street Art Plus'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Street Art Plus', que impulsa la Diputación de Jaén a través de la marca joven Jaenícolas, contará con 28 nuevos murales que se desarrollarán en 27 municipios. En la actualidad, el programa suma ya más de medio centenar de murales realizados por jóvenes artistas de la provincia.

En una nota, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha remarcado que "esta iniciativa es mucho más que pintar un grafiti" y subraya que este proyecto tiene como fin "embellecer los municipios, acercar el arte contemporáneo a las personas jóvenes y al conjunto de la ciudadanía, y generar proyectos atractivos desde el punto de vista turístico que contribuyan a atraer y fijar a la población joven".

De igual forma, Ruiz ha incidido en el papel que 'Street Art Plus' desempeña en la promoción del colectivo artístico juvenil jiennense, "ya que permite generar oportunidades vinculadas a este ámbito y plasmar el talento de nuestros jóvenes en las calles de nuestros municipios a través de estos murales".

"Es por ello que la Diputación va a seguir trabajando de la mano de los ayuntamientos para que este proyecto continúe creciendo y cada vez sean más las localidades que formen parte de esta gran red de arte urbano", ha destacado la diputada provincial antes de añadir que "la cultura también transforma y dinamiza nuestros municipios, contribuye a hacer de Jaén un territorio más atractivo y vivo y genera nuevas oportunidades para los jóvenes".

En la actualidad, el programa 'Street Art Plus' cuenta con más de medio centenar de grafitis repartidos en distintos municipios de la provincia, "con la incorporación de las 28 nuevas propuestas artísticas se alcanzará un total de 83 actuaciones repartidas en 82 de las 97 localidades que comprende la provincia de Jaén", ha remarcado María Dolores Ruiz, que asimismo recuerda la promoción turística que este programa realiza de cada municipio a través de los QR que cada mural ostenta y que deriva a los visitantes a conocer más sobre la identidad de cada pueblo.

La programación de 'Street Art Plus' contempla para 2026 una veintena de intervenciones artísticas en Canena, Arjonilla, Villatorres, Villarrodrigo, Carboneros, Cazalilla, Chiclana de Segura, Huesa, La Iruela, Lopera, Sorihuela del Guadalimar, Villanueva de la Reina, La Carolina, Pegalajar, Villardompardo, Peal de Becerro, Segura de la Sierra, Torres, Santisteban del Puerto y Úbeda.

A estas actuaciones se sumarán en 2027 otras ocho, previstas en Quesada, Cárcheles, Santo Tomé, Guarromán, Higuera de Calatrava, Lupión, Porcuna y Santiago-Pontones.

Los murales serán realizados por los jóvenes artistas Aldarias, ICAT, Furyo, Ana Corazón, Adoro, Rozalén y Claudia, que plasmarán sus propuestas en distintos espacios de estos municipios.