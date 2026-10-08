La Prueba de Acceso a la Universidad de 2027 en Andalucía será los días 1, 2 y 3 de junio

Archivo - Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Cádiz. Imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad de 2027 será en Andalucía los días 1, 2 y 3 de junio. La fase extraordinaria --para los estudiantes que no aprueben en junio o para aquellos que quieran subir nota en alguna materia-- será el 29, 30 de junio y 1 de julio. Es la propuesta que las universidades andaluzas abordarán para su aprobación el próximo 16 de octubre en Córdoba, que es la universidad que este año coordina esta prueba.

Así lo ha adelantado ABC y confirmado Europa Press en fuentes universitarias. Están pendientes de celebrarse las comisiones académicas en las que se terminarán de definir las pruebas de 2027. Sobre la PAU, el 90,63% de los estudiantes presentados a la Fase de Acceso en 2026, es decir, la parte obligatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Andalucía, logró el aprobado, lo que supone 38.058 de un total de 41.993 alumnos examinados en esta parte obligatoria, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

En 2025, ese porcentaje fue del 91,98%. Atendiendo al género, de las 23.681 mujeres que realizaron esta fase, un total de 21.415 la superaron, lo que supone un 90,43%; mientras que, en el caso de los hombres, 16.643 de los 18.312 presentados obtuvieron un resultado satisfactorio, lo que equivale a un 90,89%.

La calificación más alta fue un 10 obtenido por dos estudiantes: uno en la provincia de Cádiz y otro en la provincia de Málaga. Ésta es la puntuación máxima que pueden alcanzar los alumnos en la Fase de Acceso, aunque es posible complementarla con cuatro puntos adicionales que se logran en la Fase de Admisión, que es la fase voluntaria para obtener hasta cuatro puntos, en función de la nota obtenida en los exámenes y la ponderación que se haga según el nivel de afinidad con el grado que se solicite.

Las siguientes mejores calificaciones fueron un 9,94 logrado por dos alumnos de la provincia de Sevilla; un 9,938 alcanzado por nueve estudiantes de las provincias de Granada, Cádiz, Córdoba y Málaga; un 9,880 alcanzado por tres estudiantes de las provincias de Sevilla y un 9,875 logrado por 13 alumnos de las provincias de Sevilla, Granada, Jaén, Cádiz, Málaga, Córdoba y Almería. Asimismo, un 9,850 de dos estudiantes de las provincias de Granada y Sevilla, un 9,830 alcanzado por un estudiante de la provincia de Cádiz y un 9,813 de 22 jóvenes de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga.

En esta fase de acceso, un total de 1.608 personas lograron el sobresaliente, lo que representa el 3,82%; 12.242, es decir, el 29,06%, consiguieron el notable; 9.263 alumnos alcanzaron el bien (21,99%), mientras que 15.106 contaron con la calificación de aprobado (35,86%) y 3.905 (9,27%), con el suspenso.