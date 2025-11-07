PSOE acusa al alcalde de Puente de Génave (Jaén) de "apología del franquismo" por difundir un calendario con Franco

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al alcalde de Puente de Génave (Jaén), Francisco García (Vox), de "apología del franquismo" por difundir en sus redes sociales un calendario de 2026 con la imagen de Franco y la bandera anticonstitucional del águila. García gobierna en el municipio desde 2023 cuando obtuvo mayoría absoluta.

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha calificado de "vergüenza y bochorno nacional" la difusión de este calendario al tiempo que ha pedido que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables de esta "barbaridad".

"Exaltar un régimen dictatorial que trajo muerte, represión, pobreza, miseria y atraso a nuestro país es un insulto que ofende y humilla a las víctimas y a sus familiares. Y, desde luego, no debería quedar impune, máxime cuando estamos en una provincia en la que hubo miles de personas fusiladas", ha dicho Valdivia en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que este alcalde es "reincidente", puesto que en años anteriores también ha difundido esta apología del franquismo en calendarios de su antigua gestoría, y ha lamentado que su conducta "manche el buen nombre de Puente de Génave a los ojos de toda España".

"Es un comportamiento impropio de un alcalde que representa a todo un municipio y a todos sus vecinos y vecinas sin excepción. Y los representa legítimamente, por cierto, gracias a que hay democracia y libertad en nuestro país", ha dicho Valdivia.

El responsable socialista ha afeado que "éstos sean los compañeros de viaje del PP" y ha añadido que "sería importante escuchar a algún líder del PP de Jaén "condenar estas apologías de la dictadura". "El PP de Jaén debería aclarar si está cómodo con estos socios de la ultraderecha", ha concluido Valdivia.