PSOE acusa a la alcaldesa de Granada de "condenar" al residencial Ciudad de la Luz al no completar su urbanización

Visita del PSOE al entorno del residencial Ciudad de la Luz de Granada. - PSOE

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado este jueves que el gobierno de Marifrán Carazo (PP), mantiene paralizada la finalización de la urbanización de Ciudad de la Luz pese a contar con 2,3 millones de euros para este asunto.

"Ha pasado casi un año desde que estuvimos aquí escuchando a los vecinos y vecinas y hoy no podemos señalar una sola mejora. El Ayuntamiento no ha dado un paso para culminar una actuación urbanística que sigue siendo una asignatura pendiente de este gobierno y que condiciona la calidad de vida de cientos de familias", ha afirmado Ruz.

La portavoz socialista ha explicado que la falta de finalización de la urbanización se traduce en problemas diarios para quienes residen en la zona, "con espacios públicos deteriorados, acumulación de suciedad, deficiencias en la limpieza, una rotonda pendiente de adecuación, resaltos mal ejecutados, insuficiencia de contenedores y un bulevar que continúa ofreciendo una imagen impropia de una ciudad como Granada".

Ruz ha rechazado además que el equipo de gobierno "siga escudándose en la judicialización del desarrollo urbanístico para justificar su inacción".

En este sentido, ha dicho que la finalización de las obras de urbanización no forma parte del procedimiento judicial actualmente en curso, por lo que "el Ayuntamiento mantiene intacta su obligación de concluir unas actuaciones imprescindibles para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y salubridad para el vecindario".

"Lo que no puede hacer la señora Carazo es utilizar los procedimientos judiciales como una coartada permanente para no actuar. La obligación del Ayuntamiento sigue siendo exactamente la misma: terminar una urbanización que nunca debió quedar a medias", ha subrayado.

Durante la comparecencia, el presidente de la Asociación de Afectados de Ciudad de la Luz, José Antonio Ortega, ha anunciado que la entidad iniciará acciones legales a partir del próximo mes de septiembre para esclarecer el destino del aval económico que, según ha explicado, fue depositado para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

Según ha señalado, técnicos municipales les han confirmado la existencia de esos fondos, por lo que los vecinos consideran necesario conocer por qué esas cantidades no se han destinado a culminar las actuaciones pendientes.

Ortega ha lamentado además que las reuniones mantenidas con responsables municipales se hayan traducido "únicamente en compromisos parciales que nunca han solucionado el problema de fondo".

"El vecindario ya no quiere más promesas; quiere que las obras terminen de una vez y que Ciudad de la Luz deje de ser un barrio olvidado", ha afirmado.

Por su parte, el concejal socialista Jacobo Calvo ha enmarcado esta situación dentro de la falta de inversiones que sufre el conjunto del Distrito Norte y ha recalcado que el Plan de Obras impulsado por el gobierno municipal "apenas ha tenido reflejo en esta parte de la ciudad".