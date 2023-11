PSOE-A acusa al consejero portavoz de decir desde el escaño que "los socialistas están encantados de que les agredan"

Fernández-Pacheco sostiene que "no ha dicho eso" y el presidente del Parlamento rechaza atender a "dimes y diretes" de diputados



SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha protestado este jueves en el Pleno por un comentario que, según ha criticado, ha dicho el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco (PP), el de "que los socialistas estamos encantados de que nos agredan".

Así lo ha advertido la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en el transcurso del debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para 2024, y al término de la última réplica de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, para responder a la diputada socialista Alicia Murillo, que ha actuado como portavoz de su grupo para defender la enmienda de totalidad que el PSOE-A ha presentado a las cuentas andaluzas.

En su segunda intervención de este debate, Alicia Murillo ha advertido de que un diputado del PSOE había sufrido una agresión este jueves antes de llegar al Congreso para asistir a la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez que se sustancia desde este miércoles en la Cámara baja.

Ha sido a raíz de ese comentario cuando, según ha denunciado Ángeles Férriz, el consejero portavoz del Gobierno andaluz ha comentado desde su escaño en el Pleno que "los socialistas estamos encantados de que nos agredan", algo que le ha llevado a pedir la palabra al finalizar la última intervención de la consejera de Hacienda en respuesta a Alicia Murillo.

La portavoz parlamentaria del PSOE-A ha puesto en conocimiento del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ese comentario y ha añadido que le "gustaría que el consejero pidiera disculpas como mínimo", porque, según ha opinado, lo sucedido era "un hecho extremadamente grave".

Sin embargo, Jesús Aguirre (PP) ha respondido a Ángeles Férriz pidiendo que no eleve "los dimes y diretes que tengan entre sus escaños" los parlamentarios, que "no llegan aquí", ha añadido en alusión a la mesa de la Cámara que preside las sesiones plenarias.

El presidente del Parlamento ha comparado ese comentario con lo que sucede "en el colegio" cuando un escolar se queja a la "señorita" de que "me acuso de que éste (otro compañero) me ha dicho...". "El debate lo tenemos aquí, a través del atril", ha aseverado Jesús Aguirre, que a continuación ha rogado "a sus señorías" que "estén callados" mientras se debate en el Pleno "por respeto al que esté hablando".

"Pero esto no es un tira y afloja de que 'me ha dicho' o 'me ha mirado mal'", ha enfatizado el presidente para dar orden a continuación de que continuara el debate de totalidad, que ha seguido con la intervención del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, para defender su enmienda de totalidad.

Por su parte, el consejero Ramón Fernández-Pacheco negaba con la cabeza en su escaño mientras se producía el cruce de declaraciones entre la portavoz socialista y el presidente de la Cámara.

Paralelamente, en su cuenta en la red social 'X', el consejero portavoz ha escrito un mensaje en el que sostiene que "no he dicho eso" que le ha reprochado Ángeles Férriz.

"He dicho que el PSOE centra la atención en esos episodios porque están encantados en su papel de víctimas para que no se hable de los pactos de Sánchez", ha añadido Ramón Fernández-Pacheco antes de concluir su comentario expresando su "más rotunda condena a cualquier tipo de violencia, también la verbal". "De sus insultos hablamos otro día", ha apostillado el consejero portavoz para zanjar su mensaje.