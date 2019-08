PSOE-A acusa a Imbroda de "mentir" a las escuelas infantiles y critica que culpe a su "socio del PP" en Hacienda

Publicado 02/08/2019 14:22:18 CET

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha acusado este viernes al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Cs), de haber "mentido" a familias, trabajadores y empresas de escuelas infantiles al prometer meses atrás una revalorización del 15% en el precio por plaza para el próximo curso y ha criticado que ahora "eche la culpa" a la Consejería de Hacienda, en manos del PP, de no poder cumplir su compromiso. Los socialistas consideran que ello evidencia los "líos internos" en el Gobierno andaluz, que "no es tan estable, ni está tan cohesionado ni se entiende tan bien".

La portavoz de Igualdad del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Soledad Pérez, ha recordado en rueda de prensa que tanto el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, como el consejero Javier Imbroda, ambos de Cs, anunciaron meses atrás que las escuelas infantiles iban a tener un 15% de revalorización en el precio por plaza el próximo curso "y ya les advertimos de que iba a ser complicado subir los precios sin que afectara a las familias, por lo que les exigimos garantías de que no pagarían más si se subía el precio de los conciertos".

"No podíamos esperar que meses después 74.000 familias y 100.000 niños escolarizados para el 1 de septiembre se encuentren con que las empresas no pueden asumir la subida de costes derivada de un nuevo convenio colectivo y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que requería una subida del precio por plaza", ha señalado Pérez, que ha lamentado que al final no hay la prometida subida del precio por plaza para las empresas el próximo curso.

La dirigente socialista ha resaltado el hecho de que Imbroda "le eche la culpa a Hacienda", en manos de "su socio del PP", de que no se pueda aplicar esta medida el próximo curso y ha destacado que, aunque "presumen de estabilidad", el Gobierno andaluz de PP-A y Cs "no es tan estable, ni está tan cohesionado ni se entiende tan bien" porque parece que "lo que teje por la mañana la parte de Cs lo desteje por la noche la del PP con el consejero de Hacienda".

EL SISTEMA EDUCATIVO "HA SALTADO POR LOS AIRES"

Pérez ha urgido a Imbroda a "tomarse en serio" la situación de las escuelas infantiles, donde "73 mujeres van a perder su puesto de trabajo" en cinco centros, y a aclarar la situación de todo el sistema educativo en crisis que, según los socialistas, "ha saltado por los aires" como consecuencia de su "falta de gestión, rigor y conocimiento".

"Estamos ante un gobierno frívolo, que no conoce los problemas y que se tira a decir que la solución está en sus manos pero a la hora de la verdad sólo ofrece mentiras y promesas incumplidas, porque las familias, los trabajadores y las empresas de escuelas infantiles han sido engañados por el gobierno de los líos internos", ha añadido la diputada socialista, que ha emplazado a PP, Cs y Vox a apoyar la comparecencia de Imbroda en la Diputación Permanente del Parlamento durante el mes de agosto y que "no jueguen a esperar a septiembre".