PSOE-A acusa a Junta de "criminalizar" a la Universidad de Granada con su cierre mientras "deja abiertos otros sectores"

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "criminalizar" a la Universidad de Granada (UGR) ordenando la suspensión de clases presenciales durante dos semanas por la incidencia del coronavirus mientras "deja abiertos otros sectores" en la ciudad.

"Es el colmo de los despropósitos", según ha expresado el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha criticado que, mientras la situación de la pandemia de la Covid-19 en Andalucía "se agrava día a día por la negligente gestión" de la Junta, el Ejecutivo autonómico "decide a medias" y adopta decisiones que "generan más desconcierto que otra cosa".

Sobre lo decidido en relación a Granada, el portavoz socialista ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "criminalizar a la Universidad como supuesta culpable del aumento" de contagios de coronavirus mientras mantiene "abiertos otro tipo de establecimientos en los que se dan cita miles de personas".

"Nadie entiende que alumnos de la Universidad de Granada puedan quedar en un bar mientras no pueden ir a clase", según ha comentado José Fiscal, quien ha querido dejar claro que "no se trata de criminalizar a ningún sector, tampoco al de la hostelería", pero que el presidente de la Junta debería explicar "por qué no ha adoptado otras medidas como el cierre de otros establecimientos, o restricciones de movilidad" al margen de la suspensión de clases presenciales en la academia granadina.

Según ha continuado el portavoz socialista, "se está generando mucha incertidumbre" por parte de la Junta, cuando "es lo peor que puede pasar en una crisis sanitaria" como la que se vive actualmente.

Además, y tras criticar que los datos sobre la incidencia de la pandemia han empeorado en Andalucía desde que decayó el estado de alarma y la gestión de la crisis pasó de manos del Gobierno central al andaluz a mediados del pasado mes de junio, ha subrayado que los "datos negativos" de la ciudad de Granada "no son de anteayer", sino que "se comentan y publican desde hace semanas", por lo que las medidas anunciadas este martes por la Junta "llegan tarde".

Ha concluido insistiendo en que el Gobierno andaluz debe explicar "por qué" ha decidido tomar dichas medidas restrictivas para Granada "afectando sólo a la universidad". "Los ciudadanos de Granada merecen una explicación", ha zanjado el portavoz socialista.