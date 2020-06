PSOE-A acusa a la Junta de "engañar" con el Plan AIRE: "Le cambia el nombre, quita dinero y lo vende como la panacea"

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha acusado este lunes al Gobierno autonómico de "engañar a los andaluces" con el plan para la activación, impulso y recuperación del empleo en la comunidad, el Plan Aire, que anunció este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pues, según ha explicado la portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista, Beatriz Rubiño, "no nos vale que le cambien el nombre, le quiten dinero y lo vendan como la panacea".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento antes de reunirse con la plataforma de Escuelas Infantiles 'La Escuela que eliges', Rubiño ha asegurado que el referido plan de empleo "es el mismo que puso en marcha el Gobierno de Andalucía en el 2014 --liderado por los socialistas--, que ha tenido tres ediciones y con más fondos de los actuales".

"Moreno no da la cara ante los ayuntamientos y ante los desempleados de esta tierra", ha abundado la dirigente del PSOE-A, que ha insistido en que fue en el 2014 cuando un gobierno socialista "hizo los primeros planes de empleo de iniciativa cooperativa local, dotado con 254 millones, mientras las siguientes ediciones tuvieron 250 y 278 millones, respectivamente".

En total, Rubiño ha destacado que el Gobierno socialista aportó 782 millones de euros a la referida iniciativa, "que es el mismo plan que el Plan Aire, pero ahora el Gobierno de Juanma Moreno le quita, a los últimos planes de un ejecutivo socialista, 100 millones de euros".

En la misma línea, la parlamentaria del PSOE-A ha criticado que la oposición no ha visto el borrador, así como que si bien el 'popular' dijo al principio que se harían contratos de doce meses, "ahora nos dicen que serán contratos de seis u ocho meses".

"No se les puede cambiar el nombre a las cosas para engañar a andaluces", ha apostillado Beatriz Rubiño, que ha insistido en que "no nos vale cambiar nombre, quitarle dinero a un plan y encima venderlo como la panacea", de ahí que haya exigido al presidente de la Junta que explique en qué consiste el Plan Aire "y por qué le quita 100 millones", todo para alertar de que el Ejecutivo de Moreno es "de trileros y no es de fiar".