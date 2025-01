PSOE-A acusa a la Junta de seguir con "su hoja de ruta de desmantelar" la sanidad pública y "tapar las irregularidades"

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Ángeles Prieto, ha asegurado este lunes que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "confirma que el PP sigue en su hoja de ruta de desmantelamiento de la sanidad pública, que lo que intentan es tapar las irregularidades que han cometido dando dinero a mansalva a la privada de manera irregular y que investiga Anticorrupción", por lo que ha inferido es que "están más preocupados en tapar los problemas que en buscar soluciones".

En una nota remitida a los medios de comunicación, Prieto ha calificado de "alarmante" que al Gobierno andaluz "no le preocupa el colapso de la atención sanitaria" a los andaluces y ha considerado que las últimas medidas de la consejera certifican "el destrozo de la atención sanitaria".

La parlamentaria autonómica socialista ha criticado que a la consejera de Salud "no le preocupa el colapso de las urgencias" que denuncian los sindicatos, ni que personas mayores y enfermas esperen "días a que les den una cama" en centros hospitalarios andaluces.

Para Prieto, son falsas las mejoras en transparencia que esgrime la consejera de Salud, toda vez que la última medida importante de Moreno Bonilla ha sido "cesar a la interventora de la Junta que advirtió sobre la irregularidad de sus contratos en el SAS", antes de ironizar sobre "vaya avance en transparencia".

La portavoz socialista de Salud ha censurado que la consejera Hernández diga ahora que su plan de atención en 72 horas en atención primaria "es un plan para gestión de citas no médicas", le ha replicado que "esto no es verdad" y que la iniciativa anunciada por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el día 11 de diciembre en el Debate sobre el estado de la Comunidad persigue que "cualquier médico que no te conoce te atienda desde cualquier centro de salud por teléfono".

Ha resaltado que esta medida "es tal barbaridad que las sociedades científicas y profesionales y las plataformas ciudadanas se han puesto en contra".

Prieto ha advertido de que, a pesar de este rechazo masivo, Moreno y su Gobierno "siguen adelante con el plan, pero ahora intentan ocultarlo, al puro estilo del PP".

Sobre el anuncio de la consejera de Salud de poner en marcha un nuevo centro de investigación en zoonosis, el Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), ha afirmado que la ciudadanía espera que el Gobierno andaluz "ponga en marcha las medidas preventivas que dicen los expertos y que llevan años reclamando" para reducir la presencia de mosquitos que transmiten el virus del Nilo.

"En 2024 se ha cerrado la temporada con un aumento de un 139% de estos mosquitos", ha denunciado y ha reivindicado "medidas preventivas en invierno para prevenir los contagios y las muertes que hemos tenido en 2024" por el virus del Nilo en Andalucía.