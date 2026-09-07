PSOE-A acusa a Moreno de importar la "vía Ayuso" de "debilitar" la educación pública para que la "rescate" la privada

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Patricia Alba, ha criticado este lunes la "nefasta gestión" del Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) en materia educativa coincidiendo con el inicio de un curso escolar para el que las familias "pagarán más", y ha afeado al presidente de la Junta y del PP-A que prometió "una vía andaluza y ha terminado importando la vía Ayuso" --en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso--, que pasa, según ha denunciado la representante socialista, por "debilitar lo público para que venga la privada al rescate".

Así lo ha señalado Patricia Alba en una rueda de prensa en el Parlamento, en Sevilla, en la que ha advertido de que, "a menos unidades públicas cobra más peso la concertada", así como ha criticado que el Gobierno andaluz aprobase el pasado 31 de agosto un decreto para modificar la organización y funcionamiento de los centros educativos "cambiando parte de las reglas del juego a las puertas del inicio del curso", y cuando ya estaba "casi todo planteado".

Tras exigir explicaciones a la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, la portavoz socialista del ramo ha denunciado que "no se puede exigir excelencia a los docentes y ofrecerles improvisación desde la Consejería".

Patricia Alba también ha asegurado que, en materia de inclusión, el Gobierno de Moreno "lleva ocho años fallando a los niños andaluces", y en esa línea ha aseverado que "un niño con necesidades educativas especiales no necesita una nota de prensa anunciando lo que se va a invertir en educación especial", sino "tener a sus profesionales cuando comience el curso escolar, no en octubre ni en noviembre".

La representante socialista ha destacado además un estudio publicado recientemente en el que se ponía de manifiesto que "más de una cuarta parte de las familias andaluzas va a tener que recurrir al crédito o una tarjeta de crédito para poder afrontar el inicio de curso".

Ha criticado que, mientras esto ocurre, el Gobierno de Moreno sube el coste del aula matinal en "casi un 40%". "Muchas familias van a tener que hacer números para poder ver cómo pagan la ropa, los gastos de material escolar y, sobre todo, para poder llegar a fin de mes", ha advertido.

Además, la representante del PSOE-A ha criticado que el Gobierno andaluz haya vuelto a rechazar el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio de Hacienda, pese a que, según ha subrayado, supondría casi 5.000 millones adicionales para Andalucía, y ha afeado al presidente de la Junta que diga que no hay dinero para la educación pública "porque se permite rechazar estas cantidades".

"Nos preguntamos cuántos profesores, cuántas infraestructuras se podían terminar, cuántas aulas se podían climatizar y cuántas unidades no se tendrían que recortar si se aceptara esta financiación adicional que el Gobierno de España quiere darle a Andalucía", ha abundado Patricia Alba.

La portavoz socialista de Educación en el Parlamento ha reivindicado también la defensa de "una educación pública suficientemente financiada, con profesionales, con plazas, capaz de garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del código postal del niño o niña, o independientemente de la cuenta bancaria de su familia".

En esa línea, ha reivindicado que la educación pública es "el principal ascensor social que tenemos en Andalucía", y Moreno lo "está averiando" para que "vengan otros a cobrarnos por subir", según ha criticado Patricia Alba antes de avisar de que el Grupo Socialista, un curso más, va a estar "al lado de la comunidad educativa" para denunciar en el Parlamento "todas esas tropelías que el Gobierno andaluz está haciendo con la educación pública andaluza", según ha finalizado.